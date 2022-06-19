Дефицит витамина B12: изменения цвета и формы языка, которые «специфичны» для состояния

«Симптомы витамина B12 обычно развиваются постепенно и могут быть самыми разнообразными. К ним относятся симптомы анемии, такие как усталость и вялость, а также симптомы, характерные для дефицита, такие как желтый оттенок кожи и боль в языке», - сказал терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум.





Люди с глосситом, как правило, также страдают стоматитом, который характеризуется язвами и воспалением во рту. Состояние может привести к тому, что язык «изменит цвет и форму».





"Эти изменения имеют тенденцию появляться на поверхности языка из-за изменения размера и формы сосочков. Если не лечить, это может в конечном итоге привести к проблемам с речью и правильным питанием или к трудностям при глотании пищи. Однако самыми первыми признаками дефицита, как правило, являются бледность кожи, воспаленный красный язык или мурашки по коже", - добавляет врач-терапевт.

Как избежать дефицита B12