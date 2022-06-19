Дефицит витамина B12: изменения цвета и формы языка, которые «специфичны» для состояния
Одной из самых уникальных характеристик дефицита витамина В12 могут быть изменения формы и цвета языка.
Дефицит B12 может развиваться медленно, потому что, как только питательное вещество накапливается в печени, оно может поддерживать потребности организма в течение многих лет. Раннее исправление дефицита важно, так как низкие уровни могут привести к неврологическим осложнениям. Ощущение на языке может быть связано с недостатком B12.
«Симптомы витамина B12 обычно развиваются постепенно и могут быть самыми разнообразными. К ним относятся симптомы анемии, такие как усталость и вялость, а также симптомы, характерные для дефицита, такие как желтый оттенок кожи и боль в языке», - сказал терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум.
Глоссит, медицинский термин, обозначающий воспаленный, красный и болезненный язык, часто встречается на начальных стадиях дефицита B12.
Люди с глосситом, как правило, также страдают стоматитом, который характеризуется язвами и воспалением во рту. Состояние может привести к тому, что язык «изменит цвет и форму».
"Эти изменения имеют тенденцию появляться на поверхности языка из-за изменения размера и формы сосочков. Если не лечить, это может в конечном итоге привести к проблемам с речью и правильным питанием или к трудностям при глотании пищи. Однако самыми первыми признаками дефицита, как правило, являются бледность кожи, воспаленный красный язык или мурашки по коже", - добавляет врач-терапевт.
Как избежать дефицита B12
Лучшим источником В12 является мясо, как красное, так и белое мясо, а также морепродукты, но яйца и молоко также содержат некоторое количество В12.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
Ранее Медикфорум писал о пользе черной смородины.
Оставить комментарий