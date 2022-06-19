Врач Потрясаева назвала симптомы проблем с тестостероном у женщин

«Тестостерон отвечает за уровень либидо, бодрость, хорошее настроение, помогает набирать мышечную массу, поддерживает здоровье костной ткани, работу сальных желез, а также регулирует менструальный цикл», - сказала врач Потрясаева.

Акне, как в виде внезапных высыпаний, так и стойкие.

Волосы, возникающие на теле у женщин по мужскому типу.

Жирная кожа и волосы, быстро становящиеся сальными. Агрессивность, особенно повышенная.

Усиление выпадения волос.

Тревожность, депрессивные состояния.

Набор веса.

Нарушенный менструальный цикл.