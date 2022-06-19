Врач Потрясаева назвала симптомы проблем с тестостероном у женщин
По словам гинеколога-эндокринолога Кристины Потрясаевой, повышенный уровень тестостерона в организме женщин может проявляться рядом симптомов, включая вспышки агрессии.
Медик Потрясаева назвала в интервью тестостерон «архиважным гормоном» для женщин. В определенной концентрации он присутствует в женском теле, это необходимо для поддержания его значимых функций.
«Тестостерон отвечает за уровень либидо, бодрость, хорошее настроение, помогает набирать мышечную массу, поддерживает здоровье костной ткани, работу сальных желез, а также регулирует менструальный цикл», - сказала врач Потрясаева.
В то же время женщины бывают подвержены гормональным нарушениям, и одним из них является чрезмерно высокий уровень тестостерона. Эндокринолог проинформировала о симптомах, при появлении которых женщинам следует проверить содержание гормона в организме.
- Акне, как в виде внезапных высыпаний, так и стойкие.
- Волосы, возникающие на теле у женщин по мужскому типу.
- Жирная кожа и волосы, быстро становящиеся сальными. Агрессивность, особенно повышенная.
- Усиление выпадения волос.
- Тревожность, депрессивные состояния.
- Набор веса.
- Нарушенный менструальный цикл.
По мнению эксперта, поддерживать гормональный баланс помогает режим дня в соответствии с циркадными ритмами, а также подходящий рацион – в частности, употребление здоровых жиров.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких правил следует придерживаться, чтобы добиться хорошего здоровья кишечника.
Кристина Потрясаева
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