Врач Потрясаева назвала симптомы проблем с тестостероном у женщин

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женщина стоит у окна

По словам гинеколога-эндокринолога Кристины Потрясаевой, повышенный уровень тестостерона в организме женщин может проявляться рядом симптомов, включая вспышки агрессии.

Медик Потрясаева назвала в интервью тестостерон  «архиважным гормоном» для женщин. В определенной концентрации он присутствует в женском теле, это необходимо для поддержания его значимых функций.

«Тестостерон отвечает за уровень либидо, бодрость, хорошее настроение, помогает набирать мышечную массу, поддерживает здоровье костной ткани, работу сальных желез, а также регулирует менструальный цикл», - сказала врач Потрясаева.

В то же время женщины бывают подвержены гормональным нарушениям, и одним из них является чрезмерно высокий уровень тестостерона. Эндокринолог проинформировала о симптомах, при появлении которых женщинам следует проверить содержание гормона в организме.
  • Акне, как в виде внезапных высыпаний, так и стойкие.
  • Волосы, возникающие на теле у женщин по мужскому типу.
  • Жирная кожа и волосы, быстро становящиеся сальными. Агрессивность, особенно повышенная.
  • Усиление выпадения волос.
  • Тревожность, депрессивные состояния.
  • Набор веса.
  • Нарушенный менструальный цикл.
Потрясаева добавила, что женщинам также бывает присуща проблема недостаточного количества тестостерона, из-за которой они подвергаются значительному снижению либидо, быстрой утомляемости. При этих признаках тоже следует посетить врача.

По мнению эксперта, поддерживать гормональный баланс помогает режим дня в соответствии с циркадными ритмами, а также подходящий рацион – в частности, употребление здоровых жиров.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких правил следует придерживаться, чтобы добиться хорошего здоровья кишечника.
Кристина Потрясаева
Кристина Потрясаева
Здоровье
врач гинеколог-эндокринолог первой категории
Теги : тестостерон, женское здоровье, Кристина Потрясаева