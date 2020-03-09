Повышение тестостерона опасно для женщин и полезно для мужчин
Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании установили, что высокий уровень тестостерона увеличивает риск диабета 2 типа у женщин. Примечательно, что повышение тестостерона у мужчин напротив - снижает вероятность развития диабета. Последние исследования подтверждают, что у женщин с генетически высоким уровнем тестостерона риск развития диабета 2 типа повышен на 37%.
Также тестостерон повышает у женщин вдвое вероятность заболеть синдромом синдрома поликистозных яичников.
"Это важное открытие, так как высокий уровень тестостерона, как правило, считается следствием СПКЯ, а не его причиной", - сообщил один из авторов работы Джон Перри.
Высокий уровень тестостерона снижает риск возникновения диабета второго типа у мужчин на 14%.
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