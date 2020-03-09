Повышение тестостерона опасно для женщин и полезно для мужчин

"Это важное открытие, так как высокий уровень тестостерона, как правило, считается следствием СПКЯ, а не его причиной", - сообщил один из авторов работы Джон Перри.

Также тестостерон повышает у женщин вдвое вероятность заболеть синдромом синдрома поликистозных яичников.Высокий уровень тестостерона снижает риск возникновения диабета второго типа у мужчин на 14%.