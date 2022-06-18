Биолог назвал 3 главных правила хорошего здоровья кишечника
Употребление пищевых волокон и пребиотиков имеет решающее значение, когда речь заходит о здоровье кишечника, его бесперебойно работе, – констатирует биолог Дмитрий Алексеев.
Алекссев назвал 3 главных правила хорошего здоровья кишечника
«Нужно убрать лишнее, добавить в рацион пищевые волокна, употреблять пребиотики – это три главных правила», - заметил ученый.
Что значит «убрать лишнее»? Алексеев заметил, что в ежедневном питании не должно быть сахара. По словам микробиолога, добавленный сахар в продуктах служит пищей для «плохих» микробов кишечника. Чем больше его в регулярном рационе, тем выше риск, что слизистую пищеварительного тракта будут населять патогенные бактерии. Иммунная система организма обладает определенным ресурсом борьбы с этими патогенами, но она выдерживает только «до определенного момента». Патогенные бактерии в кишечнике вырабатывают токсины, и они могут способствовать развитию заболеваний.
Второе правило хорошего здоровья кишечника – употребление пребиотиков.
«Пребиотики как фильтр уничтожают патогенные бактерии и не дают им пройти дальше в организм», - объяснил Алексеев.
В рационе, считает эксперт, должно быть достаточно кисломолочных и ферментированных продуктов.
Что касается третьего правила – потребления пищевых волокон – биолог советует следовать ему, включая в рацион овощи и фрукты, салатные растения, ягоды, орехи и семечки, цельнозерновые крупы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эффективно помогает снизить сахар в крови.
Дмитрий Алексеев
ЗОЖ
микробиолог
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