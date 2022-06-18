Биолог назвал 3 главных правила хорошего здоровья кишечника

«Нужно убрать лишнее, добавить в рацион пищевые волокна, употреблять пребиотики – это три главных правила», - заметил ученый.

«Пребиотики как фильтр уничтожают патогенные бактерии и не дают им пройти дальше в организм», - объяснил Алексеев.