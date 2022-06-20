Терапевт Вилесова назвала заболевания, при которых может наступить смерть во сне
По словам терапевта Анны Вилесовой, болезни сердца являются тем фактором, при котором вероятность смерти во сне для человека повышается.
В интервью терапевт Вилесова назвала три группы заболеваний, при которых может наступить смерть во сне. Первая группа – это сердечно-сосудистые патологии, включая ИБС (ишемическую болезнь сердца) и гипертонию.
Медик уточнила, что при наличии этих проблем человек рискует подвергнуться аритмии с последующей остановкой сердца – это может произойти том числе и во сне.
Вторую группу заболеваний, при которых может наступить смерть во сне, составляют нарушения дыхания, связанные с синдромом обструктивного апноэ во сне. Человек с апноэ перестает нормально дышать во время сна, у него возникают остановки дыхания, и в тяжелых случаях возможно летальное последствие.
Также к заболевания, при которых может наступить смерть во сне, относятся неврологические отклонения, при которых серьезному разрушению подвергаются клетки мозга. Речь идет о болезни Альцгеймера, паркинсонизме, инсульте, атеросклерозе сосудов головного мозга.
«Перечисленные три группы состояний являются ведущими причинами смерти людей во сне», - резюмировала терапевт Вилесова.
Врач добавила, что некоторые обстоятельства могут говорить о подверженности человека этому событию. Такими факторами риска являются возраст (после 60 лет), избыточная масса тела (ИМТ выше 30), полная короткая шея, невыявленные и нелеченые или плохо леченые гипертония и диабет.
Чтобы выявить проблемы, которые могут спровоцировать кончину во сне, следует посещать врачей и проходить медосмотры в рамках профилактики, не дожидаясь появления негативных симптомов. Многие патологии могут длительно время развиваться, не давая заметных внешне признаков. В этом случае смерть во сне кажется случайным событием, хотя способствуют ее наступлению последствия таких болезней,
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать ночной пот.
Анна Вилесова
Здоровье
врач-терапевт
Оставить комментарий