Три фактора могут вызвать повышение уровня холестерина даже при приеме статинов

«Случаи, когда статины не действуют на пациентов, являются редкими. Тем не менее, резистентность к ним возможна. Проблемы с щитовидной железой, печенью или почками могут способствовать повышению уровня холестерина, даже если вы принимаете статины», - сообщила в беседе с «МедикФорум» врач общей практики Татьяна Захарова, ссылаясь на исследования.

Уже давно известно, что поддержание низкого уровня холестерина – это одно из ключевых условий для предотвращения сердечного приступа или инсульта. Во многих случаях пациентам с повышенным холестерином назначаются такие препараты как статины, обладающие свойством замедлять выработку «плохого» холестерина в печени. В результате возникающий дефицит жира заставляет организм использовать для производства желчи липиды, циркулирующие в крови,– следствием этого становится снижение уровня холестерина. По имеющимся данным, статины могут снизить риск проблем, связанных с холестерином, на целых 50 процентов.Но специалисты предупреждают: бывают случаи, когда статины оказываются неэффективными. В частности, три фактора могут вызвать повышение уровня холестерина даже при приеме эти препаратов.Также, говорит эксперт, потетря чувствительности к статинам возможна из-за рациона с чрезмерным содержанием насыщенных жиров. Подобное питание может ослабить действие лекарств. В целом формат рациона и пищевые привычки является важной частью контроля над уровнем холестерина, подчеркивает Захарова.Врач напомнила, что если статины была назначены лечащим специалистом и принимались какой-то период, бросать их прием самостоятельно нельзя. Отказ от препаратов должен быть постепенным, проводиться под медицинским контролем. Но чаще всего назначение статинов пациенту означает, что их придется принимать всю жизнь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях может наступить смерть во сне.