Препараты для снижения уровня холестерина: 4 побочных эффекта, о которых нужно знать
Людям, которым рекомендуется прием препаратов, снижающих уровень холестерина (статины), следует знать, что их использование может сопровождаться побочными эффектами, среди которых – высокий уровень сахара в крови, повреждение печени, когнитивные проблемы.
Как сообщает MedikForum.ru, существуют различные естественные способы понизить холестерин, но лекарственные препараты становятся необходимыми, когда эти способы оказываются неэффективными. Однако медикаменты, призванные бороться с опасным для сердца холестерином, имеют побочные эффекты, и пациентам, принимающим их, нужно знать об этом.
Мышечная боль. Это одна из самых распространенных жалоб людей, использующих статины: их регулярный прием может приводить к появлению слабости или болезненности в мышцах. Боль может быть легкой, но даже такую нужно обсудите с врачом. В некоторых случаях препараты способны спровоцировать опасное для жизни нарушение – рабдомиолиз, при котором разрушается мышечная ткань.
Повреждение печени. Еще один побочный, хоть и редкий, побочный эффект регулярного использования препаратов для снижения уровня холестерина. Начинающим принимать статины спустя некоторое время нужно сделать тест на ферменты печени.
Повышенный уровень сахара в крови, риск диабета. Данные все большего количества исследований свидетельствуют: длительное применение лекарств от холестерина повышает риск развития диабета 2-го типа. Впервые данные об этом были опубликованы еще в 2008 году. Расчеты ученых показывают, что вероятность возникновения диабета под воздействием статинов колеблется от 7% до 32% в зависимости от типа препарата, его дозы и возраста пациента.
Неврологические трудности. На фоне приема препаратов для снижения уровня холестерина у некоторых людей развивается потеря памяти или спутанность сознания. Эти побочные эффекты обычно прекращаются после прекращения приема лекарства, но самостоятельно бросать назначенные врачом статины не нужно – прежде всего, необходима консультация с медиком.
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