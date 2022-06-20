Как сохранить прохладу в жаркую погоду
От отказа употребления кофеина до отключения зарядки для телефона. Эксперты из Великобритании дали советы о том, как сохранить прохладу в жаркую погоду.
Теплая ванна перед сном
В жару многие мечтают о прохладном душе, но выйдя после него в тепло вы довольно быстро согреетесь и не сможете охладиться на продолжительный период времени. Наоборот, если вы выходите из горячей ванной в тёплую комнату с более низкой температурой, то чувствуете прохладу, которая сохранится надолго.
Острая пища
Это ещё одна причина популярности разного рода приправ и специй в азиатских и африканских странах, где господствует тёплый и влажный климат. Приправы увеличивают внутреннюю температуру тела за, а тем самым вы сильнее потеете, следовательно, охлаждаетесь.
Постельное белье в холодильнике
Положите простыни и наволочки в холодильник в очень жаркое время, а потом извлеките незадолго перед тем, как пойти спать. Отдых в прохладных постельных принадлежностях снизит температуру тела на 2 градуса, что абсолютно идеально для качественного сна.
Поставьте лёд перед вентилятором
Если у вас нет кондиционера, то заморозьте воду в пластиковых бутылках и поставьте их перед вентилятором. Он будет гнать потоки прохладного воздуха, даря вам желаемую прохладу. Естественно, что комнату вы не охладите, но направленный прохладный воздух прямо на себе получите.
Отказ от кофеина и алкоголя
Кофеинизированные напитки вроде чая, кофе и энергетиков вызывают обезвоживание, а это очень опасно в жаркую погоду. То же самое касается и алкоголя.
Отключите зарядку для телефона
Включённая постоянно в сеть зарядка для телефона является малоизвестным источником совершенно нежелательного нагрева воздуха. Лучше перед отходом в постель отключить все зарядные устройства, либо перенести их в другую комнату.
Носите свободную одежду
Летние платья или просторные футболки и шорты прекрасно подходят для того, чтобы противостоять жаре. Не стоит подбирать одежду, которая плотно облегает ваше тело, чтобы избежать излишней выработки пота. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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