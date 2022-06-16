Странная причина, по которой вам следует принимать горячую ванну во время сильной жары
Побороть жару может показаться невозможным, если вы не готовы к жаркой погоде, особенно когда холодные напитки и ледяной душ не помогают охладиться. В то время как вода со льдом является одним из лучших средств для поддержания комфорта во время жары. Оказывается, что на самом деле нагрев крана может быть более эффективным, чем вы думаете. Вот почему вам следует сменить холодную на горячую ванну, чтобы сохранять прохладу в жару днем и ночью.
Спать в жару может быть проблемой, если вы не привыкли к жаркой погоде, и может быть еще хуже, когда у вас заканчиваются способы сохранять прохладу. Держать окна открытыми ночью часто бесполезно, в то время как вентиляторы могут доставлять неудобства, когда вы пытаетесь уснуть.
Врач общей практики Татьяна Захарова рассказала специально для МедикФорум, как горячая ванна поможет победить жару.
Почему нужно принимать горячую ванну в жару
"Горячая ванна может быть лучшим средством, чтобы сохранять прохладу ночью, и на то есть веская причина. Принятие холодного душа или ванны на самом деле может быть контрпродуктивным, поскольку, когда наше тело погружено в чрезвычайно холодные условия, оно пытается регулировать внутреннюю температуру. Это означает, что вам может быть даже жарче, чем до того, как вы попытались остыть", - говорит врач.
Хотя может показаться странным прыгать в горячую ванну, борясь с жарой и влажностью, есть веская причина попробовать.
«Принимая горячую ванну, мы можем понизить температуру тела, так как это стимулирует систему терморегуляции нашего тела. Это увеличивает циркуляцию крови по всему телу и приводит к отводу тепла тела и, следовательно, к снижению температуры тела», - добавляет Захарова.
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