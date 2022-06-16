Странная причина, по которой вам следует принимать горячую ванну во время сильной жары

Почему нужно принимать горячую ванну в жару

"Горячая ванна может быть лучшим средством, чтобы сохранять прохладу ночью, и на то есть веская причина. Принятие холодного душа или ванны на самом деле может быть контрпродуктивным, поскольку, когда наше тело погружено в чрезвычайно холодные условия, оно пытается регулировать внутреннюю температуру. Это означает, что вам может быть даже жарче, чем до того, как вы попытались остыть", - говорит врач.

«Принимая горячую ванну, мы можем понизить температуру тела, так как это стимулирует систему терморегуляции нашего тела. Это увеличивает циркуляцию крови по всему телу и приводит к отводу тепла тела и, следовательно, к снижению температуры тела», - добавляет Захарова.