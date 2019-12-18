Лучшие омега-3 жирных кислоты - ALA, EPA, ДГК
Существуют различные типы омега-3 - некоторые из них являются более полезными, чем другие. Эти три омега-3 жирных кислоты считаются самыми важными - ALA, EPA и DHA. Узнайте больше о них и их пользе для здоровья.
Жирные кислоты омега-3 являются важными питательными веществами, которые играют различные функции в организме, и имеют несколько преимуществ для здоровья. Однако организм не может производить их естественным путем, поэтому люди должны получать их из рациона. До сих пор ученые обнаружили 11 жирных кислот омега-3, и только три из них важны для здоровья.
ALA (альфа-линоленовая кислота)ALA является наиболее распространенным видом омега-3 жирных кислот. Наш организм не может непосредственно использовать ее - сначала он должен преобразовать его в EPA и ДГК.
Даже при том, что люди приобретают много ALA, только маленький процент действительно используется. Более того, этот процесс преобразования со временем ухудшается.
ALA содержится в следующих продуктах: шпинат, соевые бобы, грецкие орехи и различные виды семян (особенно в семенах льна).
EPA (эйкозапентаеновая кислота)Организм нуждается в EPA для производства сигнальных молекул, называемых эйкозаноидами. Эти соединения участвуют в регуляции воспаления. Человек может приобрести EPA из нескольких видов морепродуктов, но в основном из лососевых.
ДГК (докозагексаеновая кислота)Омега-3, обнаруженные в мозге и сетчатке, в основном состоят из ДГК. Эта жирная кислота жизненно важна для развития мозга и поддержания здоровой когнитивной функции у взрослых. Одно исследование показало, что дефицит ДГК может быть связан с болезнью Альцгеймера и нарушением функции мозга с возрастом.
ДГК может помочь снизить уровень триглицеридов в крови и потенциально снизить уровень ЛПНП или «плохого» холестерина.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, чем питаться, чтобы избежать депрессии.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий