Названы 8 симптомов, по которым можно определить повышенный уровень холестерина

«Бляшки, сформированные отложениями холестерина в артериях, могут распадаться с образованием сгустков, способных полностью заблокировать кровоток, вызвав развитие сердечного приступа или инсульта», - предупреждают медики.

Боль и спазмы в таких местах как ягодицы, бедра, икры ног, ступни, которые усиливаются в процессе движения и ослабевают, стоит человеку остановиться.

Пульс, который должен прощупываться в голенях или ступнях, проявляет себя слабо, кажется отсутствующим.

Различные повреждения кожи на ногах долго не заживают.

Цвет кожи на разных участках тела может становиться бледным или отдавать синевой.

Одна нога ощущается как более холодная в сравнении с другой.

Ногти на ногах теряют здоровый вид, очень медленно растут.

На нижних конечностях выпадают волосы.

У мужчин возникает эректильная дисфункция (импотенция).