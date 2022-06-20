Названы 8 симптомов, по которым можно определить повышенный уровень холестерина
Процесс повышения уровня холестерина в организме может длительной время развиваться бессимптомно, из-за чего его нередко называют «тихим убийцей».
В определенном количестве холестерин необходим организму для осуществления ряда функций, усвоения некоторых питательных веществ (например, жирорастворимых витаминов). Но его чрезмерное содержание означает, что в кровеносных артериях и сосудах образуются атеросклеротические бляшки, способствующие нарушению нормального кровотока и кровоснабжения органов, включая стратегически важные – мозг и сердце.
«Бляшки, сформированные отложениями холестерина в артериях, могут распадаться с образованием сгустков, способных полностью заблокировать кровоток, вызвав развитие сердечного приступа или инсульта», - предупреждают медики.
Врач-хирурги, представляющие Калифорнийский университет в Сан-Франциско, перечислили ряд симптомов, по которым можно определить повышенный уровень холестерина.
- Боль и спазмы в таких местах как ягодицы, бедра, икры ног, ступни, которые усиливаются в процессе движения и ослабевают, стоит человеку остановиться.
- Пульс, который должен прощупываться в голенях или ступнях, проявляет себя слабо, кажется отсутствующим.
- Различные повреждения кожи на ногах долго не заживают.
- Цвет кожи на разных участках тела может становиться бледным или отдавать синевой.
- Одна нога ощущается как более холодная в сравнении с другой.
- Ногти на ногах теряют здоровый вид, очень медленно растут.
- На нижних конечностях выпадают волосы.
- У мужчин возникает эректильная дисфункция (импотенция).
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