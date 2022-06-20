Названы 8 симптомов, по которым можно определить повышенный уровень холестерина

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боль в ноге

Процесс повышения уровня холестерина в организме может длительной время развиваться бессимптомно, из-за чего его нередко называют «тихим убийцей».

В определенном количестве холестерин необходим организму для осуществления ряда функций, усвоения некоторых питательных веществ (например, жирорастворимых витаминов). Но его чрезмерное содержание означает, что в кровеносных артериях и сосудах образуются атеросклеротические бляшки, способствующие нарушению нормального кровотока и кровоснабжения органов, включая стратегически важные – мозг и сердце.

«Бляшки, сформированные отложениями холестерина в артериях, могут распадаться с образованием сгустков, способных полностью заблокировать кровоток, вызвав развитие сердечного приступа или инсульта», - предупреждают медики.

Врач-хирурги, представляющие Калифорнийский университет в Сан-Франциско, перечислили ряд симптомов, по которым можно определить  повышенный уровень холестерина.
  • Боль и спазмы в таких местах как ягодицы, бедра, икры ног, ступни, которые усиливаются в процессе движения и ослабевают, стоит человеку остановиться.
  • Пульс, который должен прощупываться в голенях или ступнях, проявляет себя слабо, кажется отсутствующим.
  • Различные повреждения кожи на ногах долго не заживают.
  • Цвет кожи на разных участках тела может становиться бледным или отдавать синевой.
  • Одна нога ощущается как более холодная в сравнении с другой.
  • Ногти на ногах теряют здоровый вид, очень медленно растут.
  • На нижних конечностях выпадают волосы.
  • У мужчин возникает эректильная дисфункция (импотенция).
Специалисты рекомендуют при появлении этих симптомов обращаться к врачу. Взрослым людям (40 лет и старше) они советуют знать свой уровень холестерина независимо от самочувствия. Определить его с наибольшей точностью позволяет анализ крови. Медики напоминают, что повышению уровня холестерина в крови способствуют нездоровые привычки – прежде всего, переедание, злоупотребление вредными продуктами и алкоголем, малоподвижность и снисходительное отношение к лишнему весу.

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