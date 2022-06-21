Врач Петрик назвал первоначальные признаки возможного рака легких

«Ученые университета в Сиэтле выбрали людей с раком легкого из 698 человек и проанализировали их истории болезни. Они определили, что за полгода-год до постановки диагноза у пациентов чаще всего проявлялись семь симптомов», - рассказал врач Михаил Петрик.

Кровохарканье.

Кашель.

Хрипы или свист в груди.

Боль в костях и спине.

Потеря веса.

Усталость.