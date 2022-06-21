Врач Петрик назвал первоначальные признаки возможного рака легких
Рак легких часто диагностируется по жалобам пациентов уже на продвинутом этапе своего развития, и с учетом этого на некоторые признаки, включая свист в груди и кашель, нужно обращать повышенное внимание.
По словам врача общей практики Михаила Петрика, если возникают достаточно яркие симптомы, не заметить которые невозможно, и человек обращается к специалистам, которые диагностируют рак легкого, – это как правило означает, что заболевание достигло третьей или четвертой стадии. Иными словами, заболевшие люди замечают свой недуг поздно. Такой тренд лишь подчеркивает важность прохождения профилактических осмотров, но врач Петрик отмечает, что иногда заметить симптомы рака легких на первоначальном этапе все же можно – главное, придать им значение, посетить медицинских специалистов и обследоваться.
«Ученые университета в Сиэтле выбрали людей с раком легкого из 698 человек и проанализировали их истории болезни. Они определили, что за полгода-год до постановки диагноза у пациентов чаще всего проявлялись семь симптомов», - рассказал врач Михаил Петрик.
Эксперт перечислил первоначальные признаки возможного рака легких, выявленные исследователями.
- Кровохарканье.
- Кашель.
- Хрипы или свист в груди.
- Боль в костях и спине.
- Потеря веса.
- Усталость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы заболевания, при которых может наступить смерть во сне.
Михаил Петрик
Здоровье
специалист ультразвуковой диагностики, терапевт
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