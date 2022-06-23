Врач: что цвет вашей мочи говорит о здоровье и когда нужна медицинская помощь



«Один из простых способов убедиться, что вы не обезвожены, – проверить цвет мочи», - сказала в комментарии «МедикФорум» врач общей практики Татьяна Захарова.

«Моча в основном состоит из воды и содержит химические вещества, от которых организму нужно избавиться. Золотисто-соломенный цвет вызывается пигментом урохромом, который вырабатывается нашим телом. Если ваша моча темного цвета, это означает, что вы пьете недостаточно воды – вы обезвожены. При этом также возможны усталость, головные боли, тошнота», - предупредила эксперт.

«Красная, розовая или коричневатая моча обычно говорит о том, что что-то не так, хотя в большинстве случаев проблема легко поддается лечению».