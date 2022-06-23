Врач: что цвет вашей мочи говорит о здоровье и когда нужна медицинская помощь
Летом следить за цветом мочи важно (особенно у пожилых людей и детей) чтобы не допустить проблем, связанных с обезвоживанием.
«Один из простых способов убедиться, что вы не обезвожены, – проверить цвет мочи», - сказала в комментарии «МедикФорум» врач общей практики Татьяна Захарова.
По словам медика, наблюдения показывают, что за тем, пьют ли они достаточно воды, наиболее ответственно следят люди среднего возраста от 40 до 55 лет. Юные поколения не особенно озабочены вопросами поддержания здоровья и склонны в качестве напитков использовать что угодно, но только не воду. Что касается пожилых людей, то они даже в жару могут не ощущать сильных сигналов жажды из-за возрастного ослабления реакций организма. Становится понятно, кто наиболее подвержен проблемам с гидратацией.
Заметным внешним признаком таких проблем является цвет мочи. По словам Захаровой, он должен быть бледно-соломенного цвета – это указывает на то, что организм хорошо увлажнен и здоров.
Если цвет мочи темно-желтого цвета (к тому же с сильным запахом), это явный признак обезвоживания.
«Моча в основном состоит из воды и содержит химические вещества, от которых организму нужно избавиться. Золотисто-соломенный цвет вызывается пигментом урохромом, который вырабатывается нашим телом. Если ваша моча темного цвета, это означает, что вы пьете недостаточно воды – вы обезвожены. При этом также возможны усталость, головные боли, тошнота», - предупредила эксперт.
Медик подчеркивает: обезвоживание может иметь более серьезные последствия для здоровья очень молодых или пожилых людей. Аффекты могут быть как физическими, приводящими к вялости, так и психическими, вызывающими отсутствие концентрации.
Также врач сообщила, что разные оттенки цвета мочи говорят о здоровье, и когда нужна медицинская помощь.
Красная моча. Нередко это бывает следствием приема лекарств, но все же при покраснении мочи лучше проконсультироваться с врачом.
«Красная, розовая или коричневатая моча обычно говорит о том, что что-то не так, хотя в большинстве случаев проблема легко поддается лечению».
Зелено-голубая. Также причиной может быть прием лекарств. Иногда это признак чрезмерного уровня кальция, вызванного генетическим заболеванием (семейная доброкачественная гиперкальциемия).
Темно-коричневая, черная. Причиной потемнения мочи может быть лекарство, используемое для лечения инфекций мочевого пузыря.
Красно-коричневая. Такой оттенок указывает на наличие крови в мочевыводящих путях – возможны такие проблемы со здоровьем, как инфекции, камни в почках или мочевом пузыре, рак, интерстициальный цистит или синдром болезненного мочевого пузыря.
Апельсиновая. Моча оранжевого цвета – один из признаков заболевания печени или проблем с желчными протоками.
Пурпурная, фиолетовая. Такой цвет бывает обусловлен генетическим заболеванием алкаптонурией, при котором накапливается химическое вещество, называемое гомогентизиновой кислотой.
Также специалист добавила, что усиление неприятного запаха мочи указывает на инфекцию мочевыводящих путей, ее пенистость – на высокую дозу белка и возможное заболевание почек. В этих случаях нужно обязательно записаться на прием к врачу.
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