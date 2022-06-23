Как может проявляться рак: врач советует проверяться при боли в спине

«Доверяйте своей интуиции. Если вы не чувствуете себя как обычно, если у вас постоянные и необъяснимые боли в спине, сильная усталость или повторяющиеся инфекции, от которых вы никак не можете избавиться, посетите врача», - сообщили эксперты.

«Признаки миеломы нередко бывают расплывчатыми – их можно принять за банальное переутомление, растяжение мышц или возрастные изменения».