Как может проявляться рак: врач советует проверяться при боли в спине
Людям, страдающим от болей в спине, необходимо доверять своим ощущениям и обращаться за обследованием при необъяснимости болевого синдрома.
Организация, занимающаяся проблемами миеломы (рак крови), Myeloma UK, выступила с призывом доверять своим инстинктам и обращаться к терапевту, почувствовав, что что-то не так.
«Доверяйте своей интуиции. Если вы не чувствуете себя как обычно, если у вас постоянные и необъяснимые боли в спине, сильная усталость или повторяющиеся инфекции, от которых вы никак не можете избавиться, посетите врача», - сообщили эксперты.
Врач-онколог Юлия Ким заметила в комментарии «МедиФорум», что необъяснимая боль в спине может быть признаком миеломы. По словам медика, раку крови в целом присущи симптомы, которые часто возникают как рутинные проблемы, не вызывающие особой настороженности. Например, таким симптомом может быть усталость, которую легко списать на что-то повседневное.
«Признаки миеломы нередко бывают расплывчатыми – их можно принять за банальное переутомление, растяжение мышц или возрастные изменения».
Онколог подчеркивает: если боль в спине и другие симптомы плохого самочувствия не проходят, нужно проверяться. Стойкие признаки практически всегда говоря о возникших проблемах, хотя это не обязательно должен быть рак. Но важно, чтобы его как причину исключил именно врач.
Что такое миелома. Это рак, который начинается в плазматических клетках, типе лейкоцитов, вырабатывающихся в костном мозге. В отличие от многих видов рака, миелома не существует в виде новообразования или опухоли. Большинство осложнений возникает из-за накопления аномальных плазматических клеток в костном мозге.
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