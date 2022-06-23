Что убило Шатунова? Кардиолог назвал причины инфаркта у мужчин

«Одна из причин – это мужской климакс, о котором не принято говорить. Нездоровый образ жизни и стрессы только увеличивают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал, в частности, Хорошев.

«На фоне артериальной гипертензии возможен криз, когда, происходит спазм артерий, ухудшение кровоснабжения – и все, инфаркт миокарда», - сказал медик.