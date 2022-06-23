Что убило Шатунова? Кардиолог назвал причины инфаркта у мужчин
После того, как стало известно о смерти певца Юрия Шатунова от инфаркта, медики напомнили россиянам, что может спровоцировать это опасное состояние.
Новость о скоропостижной смерти Юрия Шатунова, прославившегося еще подростком в преддверии 90-х годов как солист группы «Ласковый май», потрясла многих россиян. Артист скончался в ночь на 23 июня, перед этим он находился в подмосковном пансионате, где ему внезапно стало плохо. Музыкант успел пожаловаться на острую боль в груди, в больницу его доставили уже в состоянии клинической смерти. Шатунову диагностировали обширный инфаркт миокарда в результате острой сердечной недостаточности, врачам не удалось спасти музыканта. В этом году ему исполнилось бы 49 лет.
По словам кардиолога Владимира Хорошева, сердечные приступы у мужчин после 45 лет сегодня уже не являются редкостью. Этому способствуют возрастные изменения, последствия годами длящихся вредных привычек, не слишком внимательное отношение к своему здоровью, а также перерабокти, стрессы и социальное давление, которому мужчины нередко подвергаются как главные добытчики и кормильцы в своих семьях.
«Одна из причин – это мужской климакс, о котором не принято говорить. Нездоровый образ жизни и стрессы только увеличивают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал, в частности, Хорошев.
Кардиолог уточнил, что у мужчин, как у женщин, к 50 годам происходят процессы гормональной перестройки. Мужской организм снижает выработку тестостерона, что может вести к различным неблагоприятным изменениям, в том числе затрагивающим сердце.
Близкие Юрия Шатунова заявили, что певец не жаловался на здоровье. Но Хорошев заметил, что одним из пусковых механизмов инфаркта является артериальная гипертония (повышенное давление), которая может протекать бессимптомно и не беспокоить человека до тех пор, пока не возникнут очень серьезные повреждения.
«На фоне артериальной гипертензии возможен криз, когда, происходит спазм артерий, ухудшение кровоснабжения – и все, инфаркт миокарда», - сказал медик.
Еще одна причина сердечного приступа, убившего звезду, – наследственность. В случае Шатунова врачи допускают ее драматическую роль – в свое время мама певца тоже умерла в результате сердечного приступа, женщине было всего 29 лет.
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Владимир Хорошев
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург, кардиолог
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