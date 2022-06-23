Терапевт Чернышова предупредила о неочевидных симптомах инфаркта
Хотя классическим признаком инфаркта миокарда является сильная сдавливающая боль в груди, на развитие этого смертельно опасного нарушения могут указывать и менее очевидные симптомы.
«Обычно симптомом инфаркта является чувство тяжести и сдавливания за грудиной посередине, но иногда он маскируется под другие заболевания, и его можно спутать с другими, менее серьезными состояними», - предупредила в интервью врач-терапевт Надежда Чернышова.
В частности, инфаркт может прятаться за картиной гастроэнтерологического неблагополучия, создавая обманчивое впечатление пищевого расстройства, несварения.
«Могут быть сильные боли в животе – то ли желудок, то ли что-то еще, такой абдоминальный синдром», - добавила Чернышова.
Кроме того, констатирует врач-терапевт, неочевидным симптомом инфаркта миокарда в некоторых случаях является боль в челюсти или зубная боль (как правило, она ощущается с левой стороны, но также может болеть справа).
«Это интенсивная боль без видимых причин – кажется, что зуб болит, но врач не находит больного зуба. В таком случае надо срочно сделать ЭКГ».
Статистически неочевидные симптомы при развитии сердечного приступа чаще возникают у женщин (хотя могут наблюдаться также у мужчин). Что также может указывать на инфаркт, помимо боли в груди:
- Усилившаяся потливость.
- Сильная слабость, когда становится трудно стоять на ногах.
- Головокружение.
- Сильное беспокойство, паника.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие причины вызывают инфаркт у мужчин.
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
Оставить комментарий