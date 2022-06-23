Терапевт Чернышова предупредила о неочевидных симптомах инфаркта

«Обычно симптомом инфаркта является чувство тяжести и сдавливания за грудиной посередине, но иногда он маскируется под другие заболевания, и его можно спутать с другими, менее серьезными состояними», - предупредила в интервью врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Могут быть сильные боли в животе – то ли желудок, то ли что-то еще, такой абдоминальный синдром», - добавила Чернышова.

«Это интенсивная боль без видимых причин – кажется, что зуб болит, но врач не находит больного зуба. В таком случае надо срочно сделать ЭКГ».

Усилившаяся потливость.

Сильная слабость, когда становится трудно стоять на ногах.

Головокружение.

Сильное беспокойство, паника.