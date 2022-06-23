Названы смертельно опасные осложнения из-за переедания
По словам диетолога Елены Соломатиной, переедание чревато возникновением осложнений, включая смертельно опасные инсульт и инфаркт.
«Переедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем, из-за него обычно страдают внутренние органы», - заявила медик в интервью.
Соломатина заметила: когда желудок наполняется слишком большим количеством пищи, то значительно увеличивается в объеме и начинает давить на диафрагму. Это, в свою очередь, осложняет работу сердца, которому становится трудно сокращаться в нормальном активном режиме. Так могут возникать перебои с сердцебиением, что повышает вероятность смертельно опасной, ведущей к развитию инфаркта аритмии.
Особенно опасной врач считает ситуацию, когда человек укладывается спать с набитым едой желудком.
«Сон с переполненным желудком способствует храпу, остановкам дыхания во сне. Если уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то это в дальнейшем может вызвать приступ сердечной недостаточности, стенокардию и довести до инфаркта и инсульта», - предупредила Соломатина.
Что можно сделать, если все же за столом было съедено больше, чем нужно? Вот советы диетолога.
- Прогуляться на свежем воздухе, чтобы «продвинуть пищевой комок».
- Через 30 минут или час после застолья целесообразно выпить кофе или чай – содержащийся в них кофеин может действовать как легкое слабительное.
- Следующий день лучше сделать разгрузочным.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщины после 40 лет легче набирают вес, и что помогает им не поправляться.
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог
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