Названы смертельно опасные осложнения из-за переедания

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вкусная еда

По словам диетолога Елены Соломатиной, переедание чревато возникновением осложнений, включая смертельно опасные инсульт и инфаркт.

«Переедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем, из-за него обычно страдают внутренние органы», - заявила медик в интервью.


Соломатина заметила: когда желудок наполняется слишком большим количеством пищи, то значительно увеличивается в объеме и начинает давить на диафрагму. Это, в свою очередь, осложняет работу сердца, которому становится трудно сокращаться в нормальном активном режиме. Так могут возникать перебои с сердцебиением, что повышает вероятность смертельно опасной, ведущей к развитию инфаркта аритмии.

Особенно опасной врач считает ситуацию, когда человек укладывается спать с набитым едой желудком.

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«Сон с переполненным желудком способствует храпу, остановкам дыхания во сне. Если уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то это в дальнейшем может вызвать приступ сердечной недостаточности, стенокардию и довести до инфаркта и инсульта», - предупредила Соломатина.

Что можно сделать, если все же за столом было съедено больше, чем нужно? Вот советы диетолога.
  • Прогуляться на свежем воздухе, чтобы «продвинуть пищевой комок».
  • Через 30 минут или час после застолья  целесообразно выпить кофе или чай – содержащийся в них кофеин может действовать как легкое слабительное.
  • Следующий день лучше сделать разгрузочным.
Врач добавила, что в некоторых случаях человеку может понадобиться скорая помощь. Вызвать медиков следует, если на фоне переедания возникают сильная тошнота, рвота с выделением зелени, слабость.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог
Теги : переедание, опасность для человека, Елена Соломатина
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