Названы смертельно опасные осложнения из-за переедания

«Переедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем, из-за него обычно страдают внутренние органы», - заявила медик в интервью

«Сон с переполненным желудком способствует храпу, остановкам дыхания во сне. Если уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то это в дальнейшем может вызвать приступ сердечной недостаточности, стенокардию и довести до инфаркта и инсульта», - предупредила Соломатина.

Прогуляться на свежем воздухе, чтобы «продвинуть пищевой комок».

Через 30 минут или час после застолья целесообразно выпить кофе или чай – содержащийся в них кофеин может действовать как легкое слабительное.

Следующий день лучше сделать разгрузочным.