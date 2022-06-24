Как вернуть бодрость и поднять уровень энергии с помощью питания?

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рассвет

Нутрициолог Евгения Новикова рассказала, как с помощью сбалансированного рациона можно вернуть хорошее самочувствие и бодрость. 

Многим сегодня знакомо чувство разбитости и усталости с самого утра, как будто не выспался. Хотя раньше просыпался без будильника и сил хватало на все. 

«Решение есть, дорогие друзья! Это составление сбалансированного рациона. Большинство людей имеет высокоуглеводное питание, что не способствует сохранению нашей молодости и здоровья», — объясняет эксперт. 

Помимо питания, также важно выровнять кислотно-щелочное равновесие в организме. Если организм окислен, в нем прекрасно будут чувствовать себя бактерии и вирусы.  

Окислительный стресс всегда сопровождается слабостью, повышенной утомляемостью, вялостью и плохим настроением.  

В запущенных случаях поднимается давление, может появляться головная боль. 

Не менее важно постоянно отслеживать и вовремя восполнять дефицит минералов и витаминов. Сегодня в дефицитах находится большинство людей, даже те, кто на постоянной основе самостоятельно принимает различные биодобавки. 

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Дело в том, что если имеются проблемы с кишечником, витамины и бады просто не могут усвоиться и, по сути, проходят мимо. 

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Грамотно восполнив дефициты и нормализовав питание, можно вернуть себе не только бодрость и активность, но и привести в порядок вес.
Евгения Новикова
Евгения Новикова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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Теги : Евгения Новикова, усталость с утра, сбалансированное питание