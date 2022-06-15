Нутрициолог рассказала, зачем принимать магний и калий

«Магний — самый главный по электролитам. Он участвует более, чем в 300 процессах, синтезе АТФ, поддерживает здоровье клеток и „ремонтирует“ ДНК», — говорит эксперт.

О том, что важно вовремя компенсировать нехватку витаминов в организме, знают все, кто является сторонником ЗОЖ и действительно заботиться о своем здоровье. То же самое касается и минералов.Заподозрить нехватку магния в организме помогут такие симптомы: судороги, чувство усталости и разбитости, нарушения сна, тревога, повышение давления, проблемы со стулом (чаще запор).Сегодня существует большой выбор различных форм магния. Цитрат поможет при проблемах с запором, глицинат успокоит и решит проблемы со сном. Малат избавит от судорог, оротат уместен при серьезных физических нагрузках. При хроническом стрессе оптимально подойдет таурат. Стандартная профилактическая доза магния — 300-400 мг в сутки. Лечебная дозировка подбирается доктором.Еще один важный элемент — калий. Он необходим для полноценной работы мозга, а также отвечает за синтез энергии. При нехватке калия поднимается давление, появляется тяга к сладкому, поднимается инсулин, также возможны запоры и судороги, как и при дефиците магния.Самые популярные формы для приема: цитрат, бикарбонат, хлорид. Лучше выбирать в порошке. Дневная доза — 4700 мг. Получать калий можно из продуктов, его источниками являются бобы, шпинат, тыква, авокадо, грибы, семена льна, рыба.