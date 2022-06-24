Что делать, если ребенок постоянно сидит в телефоне? Рекомендации психолога

«Ребенок сидит в телефоне, потому что хочет уйти от общения. Ему некомфортно, и он так пытается закрыться. А вот почему ему тревожно — нужно разбираться», — говорит эксперт.

С этой проблемой ежедневно сталкивается огромное число семей. Особенно заметной она стала в период пандемии, когда дети ушли на дистанционное обучение и практически все время проводили дома.Родители жалуются, что дети проводят с гаджетами почти все время! Их невозможно переключить на учебу, подвижные игры и помощь по дому. Многие современные дети вообще не представляют свой досуг без телефона или планшета и чем можно заняться еще, даже не представляют. Что делать?Специалист отмечает, что угрозы и радикальные меры (забрать телефон совсем, выбросить его и так далее) в данном случае не работают.Попытайтесь установить контакт с ребенком, постепенно наладить с ним диалог. Возможно, с первого раза у вас не получится. Действуйте планомерно и последовательно.Станьте ребенку другом. Найдите точки соприкосновения, обоюдно интересные темы, совместные занятия, которые его увлекут и заставят выйти из виртуальной реальности.Также важно понять, почему ребенок избегает живого общения. Возможно, какая-то конкретная ситуация дома, в семье, в отношениях между родителями вызывает напряжение и диктует ему такую модель поведения.