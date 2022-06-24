Небо и самолет: нутрициолог рассказала, как облегчить перелет с ребенком

«Из личного опыта могу отметить, что дети гораздо легче переносят утренние и обеденные рейсы, чем вечерние и ночные», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что начинать подготовку ребенка нужно не за несколько дней до полета, а за две-три недели.Организм ребенка воспринимает перелет, как стресс, его последствия надо минимизировать.Если перелет планируется заранее, примерно за две недели начните давать ребенку витамин Д (дозировка по возрасту плюс 1000 МЕ сверху).Также желательно пропить курс про- и пребиотиков. Эти меры помогут вам предотвратить кишечные инфекции. Согласитесь, при перелете это неуместно совсем.На борту старайтесь избегать приемов пищи, поешьте заранее. В условиях перепадов давления на высоте пищеварение будет хуже.Если перелет очень длительный, тогда организуйте легкий и быстрый перекус. Можно взять с собой орехи, сухофрукты, вареные яйца, овощи, отварное нежирное мясо, хлебцы, воду.Проследите, чтобы перед полетом ребенок сходил в туалет, это поможет избежать запора в последующие дни.Обязательно возьмите с собой воду, лучше не газированную. Скорее всего, при взлете и посадке ребенок почувствует перепады давления. Вода придется как нельзя кстати.Заранее продумайте, чем ребенок будет заниматься в самолете: игры, книги, гаджеты.Проработайте момент психологического страха, ребенок не должен бояться. Поговорите с ним на эти темы заранее.