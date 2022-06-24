Небо и самолет: нутрициолог рассказала, как облегчить перелет с ребенком
Нутрициолог Ольга Угрюмова поделилась практическими рекомендациями, которые помогут минимизировать стресс для ребенка и родителей во время перелета.
Эксперт отмечает, что начинать подготовку ребенка нужно не за несколько дней до полета, а за две-три недели.
«Из личного опыта могу отметить, что дети гораздо легче переносят утренние и обеденные рейсы, чем вечерние и ночные», — говорит специалист.
Организм ребенка воспринимает перелет, как стресс, его последствия надо минимизировать.
Если перелет планируется заранее, примерно за две недели начните давать ребенку витамин Д (дозировка по возрасту плюс 1000 МЕ сверху).
Также желательно пропить курс про- и пребиотиков. Эти меры помогут вам предотвратить кишечные инфекции. Согласитесь, при перелете это неуместно совсем.
На борту старайтесь избегать приемов пищи, поешьте заранее. В условиях перепадов давления на высоте пищеварение будет хуже.
Если перелет очень длительный, тогда организуйте легкий и быстрый перекус. Можно взять с собой орехи, сухофрукты, вареные яйца, овощи, отварное нежирное мясо, хлебцы, воду.
Проследите, чтобы перед полетом ребенок сходил в туалет, это поможет избежать запора в последующие дни.
Обязательно возьмите с собой воду, лучше не газированную. Скорее всего, при взлете и посадке ребенок почувствует перепады давления. Вода придется как нельзя кстати.
Заранее продумайте, чем ребенок будет заниматься в самолете: игры, книги, гаджеты.
Проработайте момент психологического страха, ребенок не должен бояться. Поговорите с ним на эти темы заранее.
Ольга Угрюмова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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