Небо и самолет: нутрициолог рассказала, как облегчить перелет с ребенком

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борт самолета

Нутрициолог Ольга Угрюмова поделилась практическими рекомендациями, которые помогут минимизировать стресс для ребенка и родителей во время перелета. 

Эксперт отмечает, что начинать подготовку ребенка нужно не за несколько дней до полета, а за две-три недели. 

«Из личного опыта могу отметить, что дети гораздо легче переносят утренние и обеденные рейсы, чем вечерние и ночные», — говорит специалист. 

Организм ребенка воспринимает перелет, как стресс, его последствия надо минимизировать.  

Если перелет планируется заранее, примерно за две недели начните давать ребенку витамин Д (дозировка по возрасту плюс 1000 МЕ сверху). 

Также желательно пропить курс про- и пребиотиков. Эти меры помогут вам предотвратить кишечные инфекции. Согласитесь, при перелете это неуместно совсем. 

На борту старайтесь избегать приемов пищи, поешьте заранее. В условиях перепадов давления на высоте пищеварение будет хуже.  

Если перелет очень длительный, тогда организуйте легкий и быстрый перекус. Можно взять с собой орехи, сухофрукты, вареные яйца, овощи, отварное нежирное мясо, хлебцы, воду. 

Проследите, чтобы перед полетом ребенок сходил в туалет, это поможет избежать запора в последующие дни. 

Обязательно возьмите с собой воду, лучше не газированную. Скорее всего, при взлете  и посадке ребенок почувствует перепады давления. Вода придется как нельзя кстати. 

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Заранее продумайте, чем ребенок будет заниматься в самолете: игры, книги, гаджеты. 

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Проработайте момент психологического страха, ребенок не должен бояться. Поговорите с ним на эти темы заранее.
Ольга Угрюмова
Ольга Угрюмова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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