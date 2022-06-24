Что съесть, чтобы поднять себе настроение?

«Оказывается, таким эффектом обладает одна из незаменимых аминокислот — L-триптофан — организм ее синтезировать сам не может, получаем мы ее только извне! Эта аминокислота является предшественником некоторых гормонов, которые также влияют на наше настроение», — говорит эксперт.

Вам приходилось замечать, что после употребления некоторых продуктов автоматически улучшается настроение? Например, отлично поднимает настроение шоколад или бананы. Это не случайное совпадение.Из L-триптофана образуется серотонин — самый «радостный» гормон, который оказывает непосредственное влияние на наше эмоциональное состояние. Кстати, если вы часто употребляете кофе и алкоголь, имейте ввиду, что эти вещества блокируют выработку серотонина.А еще из L-триптофана образуется мелатонин. Гормон, который не только регулирует наш сон, но и влияет на сохранение молодости.Откуда организм может взять L-триптофан? Помимо шоколада и бананов, о которых мы уже сказали, вещество также содержится в яйцах, мясе птицы, в молочных продуктах, рыбе и морепродуктах, твердых сырах.Что касается шоколада, отдавайте предпочтение горькому с высоким содержанием какао-бобов.Добавьте в свой ежедневный рацион эти продукты на постоянной основе и вы почувствуете, как эмоциональный фон стабилизируется и улучшится.