Что съесть, чтобы поднять себе настроение?
Нутрициолог Евгения Новикова рассказала, как питание влияет на наше настроение, и что съесть, чтобы его повысить.
Вам приходилось замечать, что после употребления некоторых продуктов автоматически улучшается настроение? Например, отлично поднимает настроение шоколад или бананы. Это не случайное совпадение.
«Оказывается, таким эффектом обладает одна из незаменимых аминокислот — L-триптофан — организм ее синтезировать сам не может, получаем мы ее только извне! Эта аминокислота является предшественником некоторых гормонов, которые также влияют на наше настроение», — говорит эксперт.
Из L-триптофана образуется серотонин — самый «радостный» гормон, который оказывает непосредственное влияние на наше эмоциональное состояние. Кстати, если вы часто употребляете кофе и алкоголь, имейте ввиду, что эти вещества блокируют выработку серотонина.
А еще из L-триптофана образуется мелатонин. Гормон, который не только регулирует наш сон, но и влияет на сохранение молодости.
Откуда организм может взять L-триптофан? Помимо шоколада и бананов, о которых мы уже сказали, вещество также содержится в яйцах, мясе птицы, в молочных продуктах, рыбе и морепродуктах, твердых сырах.
Что касается шоколада, отдавайте предпочтение горькому с высоким содержанием какао-бобов.
Добавьте в свой ежедневный рацион эти продукты на постоянной основе и вы почувствуете, как эмоциональный фон стабилизируется и улучшится.
Евгения Новикова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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