Эндокринолог перечислила продукты, которые нужно убрать из своего меню

«Пищевой мусор — это самый настоящий убийца нашего организма, который уничтожает нас изнутри, планомерно, медленно и уверенно», — говорит эксперт.

Культура питания и пищевые привычки — в нашем обществе эти понятия, к сожалению, знакомы далеко не всем. Многие питаются тем, что попалось под руку на полке магазина, не особенно задумываясь над тем, из чего сделаны эти продукты и как их состав будет влиять на состояние нашего организма.Итак, что нужно убрать из рациона? Все молочные продукты, которые содержат сахар (сладкие йогурты, сырки, творожные десерты и так далее). Вторая группа — чипсы. Сегодня на прилавках можно встретить огромное разнообразие этого продукта. Все чипсы вредны одинаково, что бы производитель не писал на упаковке.Убираем полностью копченое, колбасы и сосиски. Если очень хочется — лучше съешьте кусок мяса.Отказываемся от соусов — всех, любых, разных! Сюда же кетчупы и другие добавки к мясу из тюбиков. В таких соусов много соли, уксуса, усилителей вкуса и консервантов.Мюсли и сухие завтраки — тоже не самый полезный продукт. Тем более, на голодный желудок с утра.Под запретом булки и белый хлеб (сюда же относится любая выпечка). Если хлеб — то отдаем предпочтение отрубному.И в заключение кондитерские изделия. Это одно из главных табу, если вы хотите сохранить здоровье. Быстрые углеводы и сахар приведут вас явно в другую сторону.