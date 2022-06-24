7 важных правил похудения от эндокринолога

168 Фото: pixabay
еда

Врач-эндокринолог Арина Тертышная перечислила 7 важных правил, которые помогут сбросить лишний вес эффективно и без ущерба для здоровья. 

Если вы давно мечтаете расстаться с избыточными килограммами, но пока безуспешно, обязательно дочитайте эту статью до конца. 

5 правил успешного похудения от немецких диетологов


Помните о том, диеты и изнурительные тренировки приводят только к срывам, гормональным нарушениям и самобичеванию. 

ТОП-10 правил похудения без диет


«Если хотите снизить вес и потом удержать его, менять нужно в целом образ жизни!», — говорит эксперт. 

Итак, правила эффективного похудения. 
  • Здоровый и полноценный сон. Можно сбросить пару кг, просто нормализовав режим сна и бодрствования. Во сне вырабатывается каскад биохимических реакций, которые запускаются только в ночное время. Во сне вырабатывается мелатонин — гормон, который обладает липолитическим и восстанавливающим действием. 
  • Вода. Мы часть путаем чувство голода с жаждой. Пейте воду за полчаса до еды. И ваши порции заметно уменьшатся. 
  • Калории. Старайтесь тратить больше калорий, чем потребляете. В помощь можно скачать приложение-счетчик калорий. 
  • Убираем весь пищевой мусор из рациона: фаст-фуд, сладости, полуфабрикаты, мучное. 
  • Силовые тренировки. Добавляем в жизнь активность. 
  • Восполняйте дефициты витаминов и минералов. В стрессе организм не способен сбрасывать лишний вес. 
  • Ешьте больше клетчатки — это залог здорового пищеварения, очищения кишечника и выведения токсинов из организма.
Арина Тертышная
Арина Тертышная
Здоровье
Врач-эндокринолог
Читать MedikForum.ru в
Эксперт назвала 4 правила долгосрочного похудения
Как похудеть и не навредить здоровью?
Эндокринолог назвала причину, по которой жир не покидает тело
Теги : Арина Тертышная, здоровое питание, лишний вес