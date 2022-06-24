7 важных правил похудения от эндокринолога
Врач-эндокринолог Арина Тертышная перечислила 7 важных правил, которые помогут сбросить лишний вес эффективно и без ущерба для здоровья.
Если вы давно мечтаете расстаться с избыточными килограммами, но пока безуспешно, обязательно дочитайте эту статью до конца.
Помните о том, диеты и изнурительные тренировки приводят только к срывам, гормональным нарушениям и самобичеванию.
«Если хотите снизить вес и потом удержать его, менять нужно в целом образ жизни!», — говорит эксперт.
Итак, правила эффективного похудения.
- Здоровый и полноценный сон. Можно сбросить пару кг, просто нормализовав режим сна и бодрствования. Во сне вырабатывается каскад биохимических реакций, которые запускаются только в ночное время. Во сне вырабатывается мелатонин — гормон, который обладает липолитическим и восстанавливающим действием.
- Вода. Мы часть путаем чувство голода с жаждой. Пейте воду за полчаса до еды. И ваши порции заметно уменьшатся.
- Калории. Старайтесь тратить больше калорий, чем потребляете. В помощь можно скачать приложение-счетчик калорий.
- Убираем весь пищевой мусор из рациона: фаст-фуд, сладости, полуфабрикаты, мучное.
- Силовые тренировки. Добавляем в жизнь активность.
- Восполняйте дефициты витаминов и минералов. В стрессе организм не способен сбрасывать лишний вес.
- Ешьте больше клетчатки — это залог здорового пищеварения, очищения кишечника и выведения токсинов из организма.
Арина Тертышная
Здоровье
Врач-эндокринолог
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