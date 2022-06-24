7 важных правил похудения от эндокринолога

«Если хотите снизить вес и потом удержать его, менять нужно в целом образ жизни!», — говорит эксперт.

Здоровый и полноценный сон. Можно сбросить пару кг, просто нормализовав режим сна и бодрствования. Во сне вырабатывается каскад биохимических реакций, которые запускаются только в ночное время. Во сне вырабатывается мелатонин — гормон, который обладает липолитическим и восстанавливающим действием.

Вода. Мы часть путаем чувство голода с жаждой. Пейте воду за полчаса до еды. И ваши порции заметно уменьшатся.

Калории. Старайтесь тратить больше калорий, чем потребляете. В помощь можно скачать приложение-счетчик калорий.

Убираем весь пищевой мусор из рациона: фаст-фуд, сладости, полуфабрикаты, мучное.

Силовые тренировки. Добавляем в жизнь активность.

Восполняйте дефициты витаминов и минералов. В стрессе организм не способен сбрасывать лишний вес.

Ешьте больше клетчатки — это залог здорового пищеварения, очищения кишечника и выведения токсинов из организма.

Если вы давно мечтаете расстаться с избыточными килограммами, но пока безуспешно, обязательно дочитайте эту статью до конца.Помните о том, диеты и изнурительные тренировки приводят только к срывам, гормональным нарушениям и самобичеванию.Итак, правила эффективного похудения.