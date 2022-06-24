Терапевт Романова: последствием теплового удара может стать остановка сердца

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плохое самочувствие

В интервью терапевта Екатерины Романовой прозвучало предостережение об опасности теплового удара.

Тепловой удар фактически означает перегрев тела, крайне неблагоприятно сказывающийся на кровообращении и, соответственно, на обеспечении органов кровью, кислородом и питательными веществами. В этом случае может произойти значительное ухудшение самочувствия.

По словам терапевта Романовой, последствием теплового удара может стать остановка сердца.

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«К тепловому удару не стоит относиться пренебрежительно, при наличии его симптомов нужно обязательно вызвать скорую помощь, так как последствия перегрева могут привести к остановке сердца», - сказала медик "Газете.ru".

Романова уточнила, какие симптомы говорят об этом состоянии.
  • Головная боль.
  • Головокружение.
  • Вялость.
  • Тошнота и рвота.
  • Судороги, спазмы.
Терапевт отметила, что данные симптомы относятся к  критическим – медпомощь человеку нужна даже при проявлении одного из них.

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Что можно сделать до приезда «Скорой».
  • Переместить пострадавшего в прохладное место.
  • Помочь пострадавшему лечь, приподняв при этом ноги.
  • Расстегнуть пуговицы, расслабить ремень, снять обувь.
  • Помочь добиться эффекта охлаждения – можно использовать холодные компрессы на шею, подмышки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие причины скрываются за участившимся мочеиспусканием.
Екатерина Романова
Екатерина Романова
Здоровье
врач-терапевт, профпатолог
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