Терапевт Романова: последствием теплового удара может стать остановка сердца
В интервью терапевта Екатерины Романовой прозвучало предостережение об опасности теплового удара.
Тепловой удар фактически означает перегрев тела, крайне неблагоприятно сказывающийся на кровообращении и, соответственно, на обеспечении органов кровью, кислородом и питательными веществами. В этом случае может произойти значительное ухудшение самочувствия.
По словам терапевта Романовой, последствием теплового удара может стать остановка сердца.
«К тепловому удару не стоит относиться пренебрежительно, при наличии его симптомов нужно обязательно вызвать скорую помощь, так как последствия перегрева могут привести к остановке сердца», - сказала медик "Газете.ru".
Романова уточнила, какие симптомы говорят об этом состоянии.
- Головная боль.
- Головокружение.
- Вялость.
- Тошнота и рвота.
- Судороги, спазмы.
Что можно сделать до приезда «Скорой».
- Переместить пострадавшего в прохладное место.
- Помочь пострадавшему лечь, приподняв при этом ноги.
- Расстегнуть пуговицы, расслабить ремень, снять обувь.
- Помочь добиться эффекта охлаждения – можно использовать холодные компрессы на шею, подмышки.
Екатерина Романова
Здоровье
врач-терапевт, профпатолог
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