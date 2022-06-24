7 причин, которые могут объяснять участившееся мочеиспускание
Одна из наиболее распространенных причин участившихся позывов к мочеиспусканию – это возраст, поясняют медики.
Стэнфордский медицинский центр характеризует мочевой пузырь как орган, чувствительный к действию различных факторов.
«Существует ряд причин, которые могут объяснять участившееся мочеиспускание, включая возраст, рацион питания, состояние здоровья, лекарства, количество и тип потребляемой жидкости»
В беседе с «МедикФорум» врач общей практики Татьяна Захарова заметила, что возраст является одной из наиболее распространенных причин того, что у человека учащаются позывы к мочеиспусканию.
«По мере старения мы подвергаемся все более высокому риску синдрома гиперактивного мочевого пузыря и потери контроля над ним, иначе говоря, недержания», - заметила медик.
Также врач перечислила другие наиболее часто возникающие причины учащенного мочеиспускания. Эксперт предупреждает: в некоторых случаях подобное изменение «поведения» мочевого пузыря может означать серьезное заболевание – в частности, сахарный диабет.
Много кофеина и других раздражителей. Газированные напитки, острая пища, кислые фрукты, искусственные подсластители, сахар и алкоголь – все это раздражает мочевой пузырь и провоцирует обильное мочеиспускание. Особенно сильным эффектом обладает кофеин, который одновременно и раздражает мочевой пузырь, и является мочегонным средством.
Стресс. Как орган, «контактирующий» с головным мозгом посредством определенных нейросвязей, мочевой пузырь может быть восприимчивым ко всему, на что тот реагирует. Стрессовое недержание мочи – распространенное явление, особенно у женщин.
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП). Она означает, что в мочеиспускательный канал проникли бактерии, вызвавшие в нем воспаление. При ИМП острые позывы могут возникать даже при незначительном количестве мочи. Если у вас инфекция мочевыводящих путей, вам, скорее всего, понадобится антибиотик, чтобы снова начать нормально мочиться.
Запор. У человека, страдающего запором, возникает напряжение, создающее дополнительную нагрузку на мышцы мочевого пузыря и тазового дна, которые обеспечивают способность контролировать позывы к мочеиспусканию. Со временем такое давление ослабляет мышцы, что затрудняет удержание жидкости в пузыре.
Диабет. Чрезмерная жажда и участившееся мочеиспускание (в том числе ночное) должны заставить любого человека провериться на возможный диабет, подчеркивает врач. Походы в туалет у диабетиков учащаются из-за того, что их организм пытается избавиться от избыточного сахара в крови, выводя его с мочой.
Интерстициальный цистит. Данное состояние подразумевает хронически воспаленный и раздраженный мочевой пузырь. В его случае желание мочиться может возникать, даже если вы только что сходили в туалет – при этом с большой вероятностью будут ощущаться боли в области таза. Чувствуя это, обратитесь к терапевту или к урологу, чтобы уточнить проблему и получить лечение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на разные проблемы со здоровьем может указывать тот или иной цвет мочи.
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