7 причин, которые могут объяснять участившееся мочеиспускание

«Существует ряд причин, которые могут объяснять участившееся мочеиспускание, включая возраст, рацион питания, состояние здоровья, лекарства, количество и тип потребляемой жидкости»

«По мере старения мы подвергаемся все более высокому риску синдрома гиперактивного мочевого пузыря и потери контроля над ним, иначе говоря, недержания», - заметила медик.