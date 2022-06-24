Почему женщины больше подвержены желчнокаменной болезни?

«Основная причина — эстрогены и прогестерон, женские половые стероидные гормоны. Беременность, оральные контрацептивы и заместительная гормональная терапия способствуют образованию камней в желчном пузыре», — говорит эксперт.

На втором месте после гинекологических патологий у женщин именно желчнокаменная болезнь. Кроме того, представительницы слабого пола подвергаются этой болезни примерно в два раза чаще, чем сильная половина.Дело в том, что эстроген и прогестерон тормозят выведение желчи, это провоцирует застойные явления и появление камней.Есть и обратная связь — желчь необходима для выведения из организма метаболитов женских гормонов. Получаем замкнутый круг — вялый желчный не дает выводится метаболитам. Гормональный сбой не дают желчному стать активнее.Каковы факторы риска? Частые беременности и роды, лишний вес, сбои в менструальном цикле, наследственность.Если вы увидели себя в группе риска, обязательно пройдите профилактическое обследование, чтобы не допустить запущенной стадии болезни.В качестве предупредительной меры крайне эффективно работает нормализация желчеоттока. Этот процесс имеет огромное значение для всего организма и в первую очередь — для здорового пищеварения.