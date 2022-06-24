Почему женщины больше подвержены желчнокаменной болезни?

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Эндокринолог Наталья Либеранская объяснила, почему женщины чаще страдают от желчнокаменной болезни и как ее предотвратить. 

На втором месте после гинекологических патологий у женщин именно желчнокаменная болезнь. Кроме того, представительницы слабого пола подвергаются этой болезни примерно в два раза чаще, чем сильная половина. 

«Основная причина — эстрогены и прогестерон,  женские половые стероидные гормоны. Беременность, оральные контрацептивы и заместительная гормональная терапия способствуют образованию камней в желчном пузыре», — говорит эксперт.

Дело в том, что эстроген и прогестерон тормозят выведение желчи, это провоцирует застойные явления и появление камней. 

Есть и обратная связь — желчь необходима для выведения из организма метаболитов женских гормонов. Получаем замкнутый круг — вялый желчный не дает выводится метаболитам. Гормональный сбой не дают желчному стать активнее. 

Каковы факторы риска? Частые беременности и роды, лишний вес, сбои в менструальном цикле, наследственность. 

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Если вы увидели себя в группе риска, обязательно пройдите профилактическое обследование, чтобы не допустить запущенной стадии болезни. 

5 важных фактов о желчнокаменной болезни


В качестве предупредительной меры крайне эффективно работает нормализация желчеоттока. Этот процесс имеет огромное значение для всего организма и в первую очередь — для здорового пищеварения. 
Наталья Либеранская
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Желчнокаменная болезнь
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Теги : Наталья Либеранская, желчнокаменная болезнь, отток желчи