Доктор Мясников назвал тех, кому полезно иметь лишний вес
Наличие некоторого количества лишнего веса иногда становится преимуществом для здоровья, утверждает известный российский врач.
Доктор Александр Мясников назвал категорию людей, которым полезно иметь лишний вес.
«Лишние килограммы полезны для некоторых групп населения», - заявил врач.
Мясников уточнил, что людям пожилого возраста может быть полезным иметь жировую прослойку в некритичном количестве. Такой слой жира обеспечивает определенную защиту, тогда как при снижении веса в пожилом организме могут включаться нежелательные реакции, поскольку похудение он способен воспринять как болезнь.
По мнению Мясникова, при не слишком серьезном избытке веса ключевым фактором для здоровья становится физическая активность. Прирост жировой ткани в теле может начаться в определенном возрасте в связи с гормональной перестройкой организма – полностью избавиться от такого жира бывает невозможно. Но если человек физически активен, подвижен, то можно считать, что его тела не зря набрало немного жира.
«Для поддержания формы советую больше ходить пешком и давать организму посильную нагрузку. Например, подниматься самому по лестнице», - поделился медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве куриные яйца приносят пользу сердцу и сосудам.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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