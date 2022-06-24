Диетолог Ли Юаньюань: употребление правильного количества яиц идет на пользу сердцу

«50-граммовое очищенное яйцо содержит около 290 мг холестерина, но в организме человека холестерин в основном синтезируется самостоятельно – такое самопроизводство ответственно за 70% его содержания в теле. Только небольшое его количество поступает вместе с пищей. У людей с нормальным метаболизмом жирности крови уровень липидов не будет резко расти только из-за того, что они съели чуть больше яиц», - констатировал диетолог Ли Юаньюань.

Яйца являются источником холестерина, и, согласно бытующему мнению, их употребление способно повышать общий уровень холестерина в организме. В своей статье на портале Sina диетолог призвал не бояться этой проблемы, если человек не злоупотребляет данным продуктом. Более того, Ли Юаньюан назвал употребление яиц ключом к хорошему здоровью сердечно-сосудистой системы, хотя также уточнил, что есть их нужно достаточно умеренно, не более одного в день.Эксперт разделяет убеждение, что куриные яйца являются превосходным продуктом в составе завтрака. Если первой пищей, полученной с утра, станет вареное яйцо, организм скажет «спасибо».Медик объяснил, что в яичном желтке содержится много фосфолипидов, которые известны как компоненты биологических мембран и липопротеинов, препятствующих откладыванию холестерина в сосудах. Помимо этого, в яйцах присутствуют мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, включая омега-3. Другим важным плюсом является содержание бетаина, лютеина, зеаксантина, витаминов группы В – целого букета компонентов, полезных для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы лучшие продукты для сохранения здоровья печени.