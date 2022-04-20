Врач Мясников рассказал, кому полезно иметь немного лишнего веса
По словам медика, в определенном возрасте организм человека физически нуждается в присутствии жира – это обеспечивает ему защиту и способствует продлению жизни.
Врач, ведущий телепрограмм о здоровье Александр Мясников, рассказал, кому полезно иметь немного лишнего веса. По словам специалиста, некоторый избыток массы тела может продлевать период здоровой жизни в пожилом возрасте.
«Небольшой избыток веса в некоторых случаях может быть полезным: так, для пожилых людей повышенный индекс массы тела – чуть больше нормы – лучше, чем пониженный», - поделился врач Мясников.
Доктор Мясников заметил: имеющиеся научные данные свидетельствуют, что люди возрастом 65 лет и старше с небольшим избытком килограммов живут дольше худощавых сверстников. Врач высказался о том, что
«организм человека с определенного возраста перестает снижать вес, так как именно жир для него превращается в определенную защиту».
Эксперт добавил, что похудение человека пожилого возраста может восприниматься его организмом как болезнь. В результате могут возникать непредвиденные и неблагоприятные реакции.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки становятся особенно опасными в возрасте после 60 лет.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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