Врач Мясников рассказал, кому полезно иметь немного лишнего веса

«Небольшой избыток веса в некоторых случаях может быть полезным: так, для пожилых людей повышенный индекс массы тела – чуть больше нормы – лучше, чем пониженный», - поделился врач Мясников.

«организм человека с определенного возраста перестает снижать вес, так как именно жир для него превращается в определенную защиту».