Эндокринолог рассказала, как предотвратить подагру

«Очень важно соблюдать питьевой режим. Особенно летом. Но считать свою норму надо правильно — 30 мл на 1 кг вашего идеального веса. То есть грузным людям не надо считать на свои 120 кг, считайте на 70-80. Получается, что в среднем человеку надо пить 2-2,5 литра воды в день», — говорит эксперт.

Подагра возникает при нарушении выведения мочевой кислоты из организма. Обычно ее утилизацией занимаются почки и ЖКТ. Соответственно, проблемы с этими органами могут стать причиной подагры.Спросите, причем здесь вода? Она ваш помощник в выведении мочевой кислоты! Кроме того, вода поможет параллельно наладить работу кишечника. Современное общество повально страдает от запоров.Доктор отмечает, что особенно рискуют стать жертвами подагры люди, которые злоупотребляют мочегонными препаратами. Многие пьют их сегодня с целью похудения. На самом деле, они избавляются не от жира, а выводят жидкость из организма и вредят своему здоровью.При подозрении на подагру сдаем клинический анализ крови, ураты в сыворотке крови, общий анализ мочи и суточный анализ мочи. Анализы должен смотреть врач-нефролог. Самостоятельно здесь не разобраться.Особенно внимательными нужно быть людям, имеющим избыточный вес, страдающим от инсулинорезистентности. Тем, у кого подагра уже есть, необходимо соблюдать низкопуриновую диету.