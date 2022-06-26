Синдром Жильбера: как с этим жить?

0 Фото: pixabay
врач

Доктор Ксения Машкина рассказала об особенностях синдрома Жильбера и по каким признакам его можно выявить. 

Синдром Жильбера также называют пигментным гепатозом. Эта патология, которая передается по наследству, проявляется она ростом показателей свободного билирубина в крови. 

«Синдром ведет себя безобидно, но может проявляться симптомами, в большинстве случаев неспецифическими: желтый оттенок кожи и белков глаз, тяжесть в подреберье, нарушение стула, вздутие», — говорит специалист. 

Часто люди, страдающие синдромом Жильбера, чувствуют повышенную усталость и быструю утомляемость, раздражительность, головные боли. 

При этой патологии повышается риск образования камней в желчном пузыре. Также стоит отметить, что этим заболеванием чаще страдают представители мужского пола. 

Провоцируют появление заболевания жирная пища, избыток простых углеводов в рационе, злоупотребление спиртными напитками и курение.  

Прием некоторых лекарственных препаратов также повышает риски: парацетамол, аспирин, антибиотики. 

Чрезмерные физические нагрузки, стресс и переутомление, нарушения режима сна и отдыха, продолжительный голод, дефицит некоторых витаминов (в частности таурина) — все это может привести к появлению синдрома. 

Сильный стресс и счастливые события способны вызывать синдром такоцубо – «разбитого сердца»


Облегчить состояние поможет большое количество растительной еды в рационе, специи (розмарин, корица, куркума, расторопша),  грецкие орехи, ягоды, фрукты и овощи. 

66-летний мужчина узнал, что является женщиной


Также можно добавить прием витаминов и бадов по показаниям доктора: таурин, кальций, омега–3, витамин Д, пробиотики. Самое главное вовремя проводить детоксикацию и контролировать работу печени.
Ксения Машкина
Ксения Машкина
Здоровье
Врач-терапевт, натуропат
Читать MedikForum.ru в
Основные признаки патологии печени и желчевыводящих путей
Цирроз, гепатит или рак печени. 4 признака, которые нельзя игнорировать
У каких людей появляются камни в желчном пузыре: врач называет причины и симптомы
Теги : Ксения Машкина, синдром Жильбера, желчный