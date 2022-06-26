Синдром Жильбера: как с этим жить?

«Синдром ведет себя безобидно, но может проявляться симптомами, в большинстве случаев неспецифическими: желтый оттенок кожи и белков глаз, тяжесть в подреберье, нарушение стула, вздутие», — говорит специалист.

Синдром Жильбера также называют пигментным гепатозом. Эта патология, которая передается по наследству, проявляется она ростом показателей свободного билирубина в крови.Часто люди, страдающие синдромом Жильбера, чувствуют повышенную усталость и быструю утомляемость, раздражительность, головные боли.При этой патологии повышается риск образования камней в желчном пузыре. Также стоит отметить, что этим заболеванием чаще страдают представители мужского пола.Провоцируют появление заболевания жирная пища, избыток простых углеводов в рационе, злоупотребление спиртными напитками и курение.Прием некоторых лекарственных препаратов также повышает риски: парацетамол, аспирин, антибиотики.Чрезмерные физические нагрузки, стресс и переутомление, нарушения режима сна и отдыха, продолжительный голод, дефицит некоторых витаминов (в частности таурина) — все это может привести к появлению синдрома.Облегчить состояние поможет большое количество растительной еды в рационе, специи (розмарин, корица, куркума, расторопша), грецкие орехи, ягоды, фрукты и овощи.Также можно добавить прием витаминов и бадов по показаниям доктора: таурин, кальций, омега–3, витамин Д, пробиотики. Самое главное вовремя проводить детоксикацию и контролировать работу печени.