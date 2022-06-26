Врач Аребьев предупредил о «страшных последствиях» плохо леченых ожогов

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проблемы с кожей

В интервью врача Эдуарда Аребьева прозвучало напоминание о том, насколько опасными в своих последствиях могут быть ожоги.

Врач Аребьев сообщил, что ожоги, оставшиеся без должного внимания и лечения, чреваты «страшными последствиями», включая инфекции или смерть.

«Ожоги – термические, химические, электрические и лучевые – коварны, они приносят не только физическую боль, но и возможность появления длительной нетрудоспособности, инвалидности, даже ведут к смерти», - заявил медик.

Аребьев уточнил, что одним из частых печальных последствий нелеченого или плохо леченого ожога является инфекция. По словам медика, при ее развитии на участке ожога можно заметить некоторые неблагополучные изменения. Им были названы симптомы, при появлении которых необходимо обращаться за медпомощью.
  • Изменение цвета кожи.
  • Отек.
  • Появление непрозрачной жидкости.
  • Неприятный запах.
Специалист добавил, что при имеющихся хронических проблемах с сердцем процесс заживления ожогов замедляется, что увеличивает риск инфицирования пострадавших участков. Конкретно восстанавливаться после ожога организму мешают неврологические заболевания, артериальная гипертензия, сахарный диабет, психические расстройства. В их случае также нужна помощь врачей.

Также Аребьев уведомил, что ожоги могут негативно сказываться на деятельности сердечно-сосудистой системы.

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«Ожоги могут повредить кровеносные сосуды и вызвать потерю жидкости, вместе с ней – уменьшение объема перекачиваемой крови. Все это препятствует тому, чтобы сердце перекачивало достаточное количество крови в организм».

Если был получен глубокий ожог, то возникает риск повреждений костей и суставов. При неправильном лечении человек в будущем с большой вероятностью будет мучиться суставной болью, предостерег специалист.

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Эдуард Аребьев
Эдуард Аребьев
Здоровье
врач отделения экстренной помощи
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