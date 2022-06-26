Врач Аребьев предупредил о «страшных последствиях» плохо леченых ожогов

«Ожоги – термические, химические, электрические и лучевые – коварны, они приносят не только физическую боль, но и возможность появления длительной нетрудоспособности, инвалидности, даже ведут к смерти», - заявил медик.

Изменение цвета кожи.

Отек.

Появление непрозрачной жидкости.

Неприятный запах.

«Ожоги могут повредить кровеносные сосуды и вызвать потерю жидкости, вместе с ней – уменьшение объема перекачиваемой крови. Все это препятствует тому, чтобы сердце перекачивало достаточное количество крови в организм».