Ужин диабетика: три основные ошибки
Эндокринолог Марина Берковская назвала наиболее частые ошибки, которые допускают диабетики, составляя свой рацион.
Люди, страдающие от сахарного диабета, уделяют особое внимание своему питанию и скрупулезно составляют меню. Главная цель — понизить глюкозу в крови. Но иногда люди идут на такие крайние меры, что только вредят своему здоровью.
«Первая ошибка — это полный отказ от белка. Белок и содержащие его продукты (рыба, курица, мясо, яйца) являются главными строительными материалами для нашего организма», — говорит специалист.
Без белка нашему организму не из чего синтезировать мелатонин (а это полноценный отдых ночью, снижение уровня кортизола, стабильная работа мозга), гормон роста (качество мышц и прочность костей). При дефиците белка и гормона роста теряется эластичность кожи, ухудшается внешний вид.
Вторая ошибка — избыток в рационе гречки, риса и других углеводов, которые провоцируют скачки сахара в ночное время. А это влечет за собой лишний вес. Старайтесь не ужинать углеводами, даже если это сложные углеводы в виде круп.
При сахарном диабете меню должно быть максимально сбалансированным: старайтесь разбить его на три приема пищи и не допускать никаких перекусов.
Марина Берковская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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