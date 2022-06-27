Ужин диабетика: три основные ошибки

«Первая ошибка — это полный отказ от белка. Белок и содержащие его продукты (рыба, курица, мясо, яйца) являются главными строительными материалами для нашего организма», — говорит специалист.

Люди, страдающие от сахарного диабета, уделяют особое внимание своему питанию и скрупулезно составляют меню. Главная цель — понизить глюкозу в крови. Но иногда люди идут на такие крайние меры, что только вредят своему здоровью.Без белка нашему организму не из чего синтезировать мелатонин (а это полноценный отдых ночью, снижение уровня кортизола, стабильная работа мозга), гормон роста (качество мышц и прочность костей). При дефиците белка и гормона роста теряется эластичность кожи, ухудшается внешний вид.Вторая ошибка — избыток в рационе гречки, риса и других углеводов, которые провоцируют скачки сахара в ночное время. А это влечет за собой лишний вес. Старайтесь не ужинать углеводами, даже если это сложные углеводы в виде круп.При сахарном диабете меню должно быть максимально сбалансированным: старайтесь разбить его на три приема пищи и не допускать никаких перекусов.