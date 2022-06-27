Ужин диабетика: три основные ошибки

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гликометр

Эндокринолог Марина Берковская назвала наиболее частые ошибки, которые допускают диабетики, составляя свой рацион. 

Люди, страдающие от сахарного диабета, уделяют особое внимание своему питанию и скрупулезно составляют меню. Главная цель — понизить  глюкозу в крови. Но иногда люди идут на такие крайние меры, что только вредят своему здоровью. 

«Первая ошибка — это полный отказ от белка. Белок и содержащие его продукты (рыба, курица, мясо, яйца) являются главными строительными материалами для нашего организма», — говорит специалист. 

Без белка нашему организму не из чего синтезировать мелатонин (а это полноценный отдых ночью, снижение уровня кортизола, стабильная работа мозга), гормон роста (качество мышц и прочность костей). При дефиците белка и гормона роста теряется эластичность кожи, ухудшается внешний вид. 

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Вторая ошибка — избыток в рационе гречки, риса и других углеводов, которые провоцируют скачки сахара в ночное время. А это влечет за собой лишний вес. Старайтесь не ужинать углеводами, даже если это сложные углеводы в виде круп.  

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При сахарном диабете меню должно быть максимально сбалансированным: старайтесь разбить его на три приема пищи и не допускать никаких перекусов.
Марина Берковская
Марина Берковская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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