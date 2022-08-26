Что влияет на рост человека, кроме генетики?

«Мы перестаем расти, потому что наш организм перестает выделять так называемый гормон роста в определенном возрасте», — говорит эксперт.

Как правило, это происходит ближе к 25-30 годам. Интересно, что активнее всего человек растет не во время жизни, а еще до своего появления на свет. То есть в утробе матери.Только вдумайтесь: всего за каких-то девять месяцев ребенок в среднем вырастает на полметра! Потом процесс роста существенно замедляется.За первый год жизни ребенок вырастает приблизительно на 20 см. Потом растет еще медленнее. Но что же влияет на то, каким человек вырастет в итоге?Гормон роста выделяется в основном через два часа после сна. Именно поэтому детям так важно не сбивать режим дня. У ребенка должен быть здоровый сон и полноценный отдых. Это необходимо для того, чтобы правильно функционировали внутренние органы.Также на рост ребенка влияет количество потребляемой пищи. Если количество мяса и других продуктов животного происхождения снижается, замедляются процессы роста в организме.Если в организм не поступает такой полезный витамин А, рост тоже будет тормозиться.Безусловно, на рост влияет и генетика. У высоких родителей дети чаще всего вырастают высокими. Но если уж очень хочется быть повыше, немного увеличить рост можно с помощью физических упражнений и регулярных занятий спортом.