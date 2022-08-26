Рак поджелудочной железы: 2 контрольных признака, указывающие на смертельную болезнь
В то время как рак представляет собой пугающую перспективу, может быть полезно определить предупреждающие признаки. И знание того, где искать, может стать первым шагом в правильном направлении. Когда дело доходит до рака поджелудочной железы, это состояние можно обнаружить, когда вы идете в туалет.
Рак поджелудочной железы начинается в органе размером с ладонь в животе, называемом поджелудочной железой. Хотя ранние стадии этого рака не часто вызывают много симптомов, контрольные признаки могут появиться в вашем стуле, когда состояние прогрессирует.
Рак поджелудочной железы может проявляться светлым или жирным стулом. Эти два контрольных признака рака стула вызваны отсутствием желтоватого вещества, называемого билирубином. Как только желчный проток блокируется из-за растущей опухоли, ваш стул может стать светлым или серым.
"Ваш стул может стать жирным и плавать в туалете, если желчь и ферменты поджелудочной железы не смогут достичь кишечника, чтобы помочь расщепить жиры. Глиняный и жирный стул на самом деле является признаком, указывающим на другой симптом рака поджелудочной железы, называемый желтухой", - говорит врач-онколог Олег Воробьев специально для МедикФорум.
Желтуха считается одним из «первых» симптомов. Это состояние провоцируется накоплением билирубина. Ваша печень обычно выделяет жидкость, называемую желчью, с примесью желтоватого пигмента.
Затем желчь проходит через общий желчный проток в кишечник, где помогает расщеплять жиры. В конце концов, эта жидкость покидает ваше тело вместе с фекалиями.
Однако рак, который начинается в головке поджелудочной железы, может в конечном итоге давить на этот проток, что приводит к его закупорке.
"Когда общий желчный проток блокируется, желчь не может попасть в кишечник, и количество билирубина в организме увеличивается. Это объясняет, как рак поджелудочной железы может привести к желтухе, а также контрольный признак в вашем стуле", - объясняет онколог.
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