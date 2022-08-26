Рак поджелудочной железы: 2 контрольных признака, указывающие на смертельную болезнь

"Ваш стул может стать жирным и плавать в туалете, если желчь и ферменты поджелудочной железы не смогут достичь кишечника, чтобы помочь расщепить жиры. Глиняный и жирный стул на самом деле является признаком, указывающим на другой симптом рака поджелудочной железы, называемый желтухой", - говорит врач-онколог Олег Воробьев специально для МедикФорум.

"Когда общий желчный проток блокируется, желчь не может попасть в кишечник, и количество билирубина в организме увеличивается. Это объясняет, как рак поджелудочной железы может привести к желтухе, а также контрольный признак в вашем стуле", - объясняет онколог.