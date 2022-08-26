Энергетические напитки приводят к образованию тромбов в течение часа после употребления

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Энергетические напитки приводят к образованию тромбов в течение часа после употребления


Сгустки крови могут привести к серьезным осложнениям, поэтому очень важно свести к минимуму риск их развития. Популярный безалкогольный напиток может вызвать образование тромбов в течение 60 минут после употребления.


Сгустки крови не являются плохими по своей природе. На самом деле, они полезны, когда образуются в ответ на травму или порез, потому что останавливают кровотечение. Однако когда в венах без уважительной причины образуются тромбы, это может быть предвестником серьезных осложнений. Плохие диетические решения могут способствовать формированию последнего типа.

К сожалению, потребление энергетических напитков может запустить механизмы, которые приводят к образованию тромбов.


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"Употребление этого популярного напитка приводит к множеству сердечно-сосудистых осложнений, таких как сердечные аритмии, инфаркт миокарда и даже «внезапная сердечная смерть. Энергетические напитки может увеличить риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий за счет увеличения агрегации тромбоцитов, что приводит к повышенному риску тромбоза (сгустка крови в вене)", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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Тромбоциты – это клетки крови. Если количество тромбоцитов слишком высокое, в кровеносных сосудах могут образовываться тромбы.

Потребление энергетических напитков приводило к значительному увеличению агрегации тромбоцитов. Повышение активности тромбоцитов произошло в течение одного часа после употребления, согласно новому исслдованию.


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