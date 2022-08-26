Энергетические напитки приводят к образованию тромбов в течение часа после употребления

"Употребление этого популярного напитка приводит к множеству сердечно-сосудистых осложнений, таких как сердечные аритмии, инфаркт миокарда и даже «внезапная сердечная смерть. Энергетические напитки может увеличить риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий за счет увеличения агрегации тромбоцитов, что приводит к повышенному риску тромбоза (сгустка крови в вене)", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Сгустки крови не являются плохими по своей природе. На самом деле, они полезны, когда образуются в ответ на травму или порез, потому что останавливают кровотечение. Однако когда в венах без уважительной причины образуются тромбы, это может быть предвестником серьезных осложнений. Плохие диетические решения могут способствовать формированию последнего типа.К сожалению,Тромбоциты – это клетки крови. Если количество тромбоцитов слишком высокое, в кровеносных сосудах могут образовываться тромбы.Потребление энергетических напитков приводило к значительному увеличению агрегации тромбоцитов. Повышение активности тромбоцитов произошло в течение одного часа после употребления, согласно новому исслдованию.Ранее МедикФорум писал о том, как выглядеть моложе.