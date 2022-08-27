Страх темноты у ребенка. Как реагировать?

«Часто дети не только боятся засыпать в темноте, но ещё им страшно зайти в темную комнату. Я помню, как я в детстве тоже боялась засыпать в темноте. И мама включала слабый свет в прихожей», — говорит эксперт.

Многие дети боятся темноты, особенно перед сном. Такой страх способен даже спровоцировать бессонницу и нарушение режима сна.Что же делать, если вашего ребенка тоже беспокоит этот страх? Как помочь ему справиться с тревогой?Во-первых, не пугайте ребенка еще больше. Не пытайтесь стыдить его и упрекать: ты уже большой, как тебе не стыдно… Таким образом вы покажете, что чувства и переживания ребенка для вас ничего не значат. Вы их обесцениваете.Постарайтесь создать безопасную атмосферу для ребенка. Если он просит включит свет — включите, купите красивый ночник, который будет создавать нужную уютную атмосферу.Расскажите ребенку о своем опыте борьбы со страхом темноты, если у вас в детстве был такой опыт. Может, у вас был какой-то другой страх. Поделитесь.Эту стратегию можно использовать не только в ситуации со страхом темноты, но и с другими фобиями, с которыми может столкнуться ребенок.