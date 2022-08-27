Как гарнир влияет на пищевое поведение?

«Самый простой метод составления рациона — взять за основу животной белок и дополнить его овощами или салатом. Человек надеется, что сможет снизить количество калорий, похудеть. Но такой прием пищи — несбалансированный», — говорит эксперт.

В зависимости от правил, которым человек следует при составлении своего меню, будут зависеть и наши пищевые привычки.Дело в том, что при потреблении небольшого объема сырых овощей длительного чувства насыщения человек не получит. Уже через 3-4 часа голод вернется снова. Причем захочется углеводов, сладкого. Оптимальный вариант — добавить к такому приему пищи медленные углеводы: макароны из цельнозерновой муки, кашу.Второй популярный вариант — обязательный гарнир. Как правило, этот гарнир углеводный. Он сочетается с белковой пищей: мясо или рыба, котлета.Вроде бы, неплохо. Но часто мы начинаем приправлять гарнир соусом в виде майонеза, соевого соуса и так далее. А все соусы содержат в себе огромное количество сахара и соли, а еще уксус! Все эти специи разжигают аппетит еще больше. В результате переедание почти неизбежно. И, как правило, рука после обеда опять тянется к сладостям.Самый полезный вариант — функциональный гарнир. В таком приеме пищи объем белков, жиров и углеводов сбалансирован. Вы получаете продолжительное ощущение сытости. Этот вариант наиболее подходит тем, кто пытается похудеть, избавиться от частых перекусов в течение дня.