Заболевание периферических артерий: признак высокого холестерина при ходьбе

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Заболевание периферических артерий: признак высокого холестерина при ходьбе


Между жирной диетой, отсутствием физических упражнений и курением существует множество привычек образа жизни, которые негативно сказываются на здоровье вашего сердца. Хотя вы можете многое сделать, чтобы вернуть свои уровни в нужное русло, сначала вам нужно определить виновника. И ваши ноги могут содержать подсказки.


Отсутствие притока крови к ногам иногда может привести к состоянию, известному как ЗПА - заболевание периферических артерий.


"Это распространенное» состояние может вызывать боль при ходьбе. У вас может появиться «болезненная боль», когда вы стоите и ходите. Когда у вас слишком много холестериновых бляшек, ваши артерии могут сужаться и ограничивать кровоток", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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Помимо боли в ноге, ЗПА может также проявляться другими симптомами, в том числе:
  • Выпадение волос на ногах и ступнях
  • Онемение или слабость в ногах
  • Ломкие, медленно растущие ногти 
  • Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают
  • Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение
  • Блестящая кожа 
  • Мышцы ног сокращаются (истощаются)

Иногда симптомы ЗПА могут быть признаком «серьезной» проблемы, требующей «немедленного лечения».

Вот почему рекомендуется обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете боль в ногах во время тренировки. Что еще хуже, это состояние может не иметь симптомов, что затрудняет его обнаружение.

Надежным способом узнать уровень холестерина остается анализ крови.


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Диета для снижения уровня холестерина направлена на сокращение потребления насыщенных жиров — колбас, печенья и сыра. Другие изменения образа жизни, такие как физические упражнения, отказ от курения и употребление меньшего количества алкоголя.

"Некоторым пациентам может потребоваться прием лекарств, называемых статинами, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения и контролировать их уровень", - объясняет врач.



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