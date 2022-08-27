Заболевание периферических артерий: признак высокого холестерина при ходьбе

"Это распространенное» состояние может вызывать боль при ходьбе. У вас может появиться «болезненная боль», когда вы стоите и ходите. Когда у вас слишком много холестериновых бляшек, ваши артерии могут сужаться и ограничивать кровоток", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Выпадение волос на ногах и ступнях

Онемение или слабость в ногах

Ломкие, медленно растущие ногти

Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают

Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение

Блестящая кожа

Мышцы ног сокращаются (истощаются)

"Некоторым пациентам может потребоваться прием лекарств, называемых статинами, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения и контролировать их уровень", - объясняет врач.