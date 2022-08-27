Заболевание периферических артерий: признак высокого холестерина при ходьбе
Между жирной диетой, отсутствием физических упражнений и курением существует множество привычек образа жизни, которые негативно сказываются на здоровье вашего сердца. Хотя вы можете многое сделать, чтобы вернуть свои уровни в нужное русло, сначала вам нужно определить виновника. И ваши ноги могут содержать подсказки.
Отсутствие притока крови к ногам иногда может привести к состоянию, известному как ЗПА - заболевание периферических артерий.
"Это распространенное» состояние может вызывать боль при ходьбе. У вас может появиться «болезненная боль», когда вы стоите и ходите. Когда у вас слишком много холестериновых бляшек, ваши артерии могут сужаться и ограничивать кровоток", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Помимо боли в ноге, ЗПА может также проявляться другими симптомами, в том числе:
- Выпадение волос на ногах и ступнях
- Онемение или слабость в ногах
- Ломкие, медленно растущие ногти
- Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают
- Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение
- Блестящая кожа
- Мышцы ног сокращаются (истощаются)
Иногда симптомы ЗПА могут быть признаком «серьезной» проблемы, требующей «немедленного лечения».
Вот почему рекомендуется обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете боль в ногах во время тренировки. Что еще хуже, это состояние может не иметь симптомов, что затрудняет его обнаружение.
Надежным способом узнать уровень холестерина остается анализ крови.
Диета для снижения уровня холестерина направлена на сокращение потребления насыщенных жиров — колбас, печенья и сыра. Другие изменения образа жизни, такие как физические упражнения, отказ от курения и употребление меньшего количества алкоголя.
"Некоторым пациентам может потребоваться прием лекарств, называемых статинами, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения и контролировать их уровень", - объясняет врач.
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