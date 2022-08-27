Врач Захарова: красный виноград отлично снижает уровень холестерина

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Врач Захарова: красный виноград отлично снижает уровень холестерина


Холестерин – это жировое вещество, содержащееся в крови. Слишком много его может привести к закупорке кровеносных сосудов, что может привести к потенциально смертельным заболеваниям. Точно так же, как это может быть вызвано диетой, то, что вы едите, также может помочь в лечении.


Серьезные состояния здоровья, связанные с высоким уровнем холестерина, включают сердечные приступы и инсульты. В крови обнаруживаются два типа холестерина, которые часто называют «хорошим» и «плохим» холестерином. Наличие «хорошего» холестерина, известного как липопротеин высокой плотности, снижает вероятность возникновения этих осложнений.

В то время как «плохой» холестерин или липопротеины низкой плотности подвергают вас большему риску этого.


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"Виноград снижает уровень липопротеинов низкой плотности из-за количества содержащейся в нем клетчатки. Это связано с тем, что растворимые волокна могут задерживать или даже уменьшать всасывание в кровь определенных питательных веществ, таких как холестерин. Новое исследование выявило преимущества красного винограда. Было обнаружено, что люди с высоким уровнем холестерина, которые съедали по три чашки красного винограда в день в течение восьми недель, имели более низкий уровень общего холестерина, а также липопротеинов низкой плотности", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


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Общая антиоксидантная способность значительно увеличилась как в группах, потребляющих красный, так и в белом винограде. Тем не менее, потребление целых плодов красного винограда оказывает более сильное антиоксидантное и гиполипидемическое действие по сравнению с белым виноградом у взрослых людей с гиперлипидемией.

Чтобы узнать, повышен ли у вас уровень холестерина, вашему врачу потребуется взять анализ крови. Высокий уровень холестерина обычно связан с рядом факторов образа жизни, включая диету и физические упражнения.


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