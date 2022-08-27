Врач Захарова: красный виноград отлично снижает уровень холестерина

"Виноград снижает уровень липопротеинов низкой плотности из-за количества содержащейся в нем клетчатки. Это связано с тем, что растворимые волокна могут задерживать или даже уменьшать всасывание в кровь определенных питательных веществ, таких как холестерин. Новое исследование выявило преимущества красного винограда. Было обнаружено, что люди с высоким уровнем холестерина, которые съедали по три чашки красного винограда в день в течение восьми недель, имели более низкий уровень общего холестерина, а также липопротеинов низкой плотности", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Серьезные состояния здоровья, связанные с высоким уровнем холестерина, включают сердечные приступы и инсульты. В крови обнаруживаются два типа холестерина, которые часто называют «хорошим» и «плохим» холестерином. Наличие «хорошего» холестерина, известного как липопротеин высокой плотности, снижает вероятность возникновения этих осложнений.В то время как «плохой» холестерин или липопротеины низкой плотности подвергают вас большему риску этого.Общая антиоксидантная способность значительно увеличилась как в группах, потребляющих красный, так и в белом винограде. Тем не менее, потребление целых плодов красного винограда оказывает более сильное антиоксидантное и гиполипидемическое действие по сравнению с белым виноградом у взрослых людей с гиперлипидемией.Чтобы узнать, повышен ли у вас уровень холестерина, вашему врачу потребуется взять анализ крови. Высокий уровень холестерина обычно связан с рядом факторов образа жизни, включая диету и физические упражнения.Ранее МедикФорум писал о том, как определить детский аутизм.