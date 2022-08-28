Эксперт рассказала о пользе ферментированных продуктов

«Стоит помнить, что это не волшебная палочка, и эффект не появится через три дня поедания капусты. Это тот самый незаметный ежедневный ритуал для вашего здоровья, который с годами даст вам огромную пользу!», — говорит эксперт.

Какой эффект оказывает эта группа продуктов? Во-первых, это разнообразие дружественной микрофлоры и подкормка своих полезных бактерий. Живые пробиотики из ферментированных продуктов качественно улучшают состав нашей собственной флоры, подавляют рост патогенов, увеличивают разнообразие микробиома.В свою очередь, улучшение микробиоты напрямую снижает риски развития воспалительных заболеваний в кишечнике, аутоиммунной патологии, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.Ферментированные продукты укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение за счет кислой среды.Также ферментированные продукты обладают антиоксидантными свойствами, предотвращают ожирение, снижают давление у гипертоников.Однако есть противопоказания. От употребления ферментированных продуктов нужно отказаться тем, кто страдает от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, пациентам с проявлениями СИБР (синдром избыточного бактериального роста).Даже у здорового человека избыток ферментированных продуктов может вызвать метеоризм, вздутие.