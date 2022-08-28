Эксперт рассказала о пользе ферментированных продуктов
Доктор Ксения Машкина рассказала, чем полезны ферментированные продукты и почему они всегда должны быть на столе.
Какой эффект оказывает эта группа продуктов? Во-первых, это разнообразие дружественной микрофлоры и подкормка своих полезных бактерий. Живые пробиотики из ферментированных продуктов качественно улучшают состав нашей собственной флоры, подавляют рост патогенов, увеличивают разнообразие микробиома.
В свою очередь, улучшение микробиоты напрямую снижает риски развития воспалительных заболеваний в кишечнике, аутоиммунной патологии, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.
«Стоит помнить, что это не волшебная палочка, и эффект не появится через три дня поедания капусты. Это тот самый незаметный ежедневный ритуал для вашего здоровья, который с годами даст вам огромную пользу!», — говорит эксперт.
Ферментированные продукты укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение за счет кислой среды.
Также ферментированные продукты обладают антиоксидантными свойствами, предотвращают ожирение, снижают давление у гипертоников.
Однако есть противопоказания. От употребления ферментированных продуктов нужно отказаться тем, кто страдает от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, пациентам с проявлениями СИБР (синдром избыточного бактериального роста).
Даже у здорового человека избыток ферментированных продуктов может вызвать метеоризм, вздутие.
Ксения Машкина
Здоровье
Терапевт, натуропат
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