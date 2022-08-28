Консультация хирурга: как подготовиться и какие вопросы задать?

«Если на оба вопроса будет ответ „нет“, с вероятностью ближе к 100% операция вам не нужна», — говорит эксперт.

Эксперт рекомендует всегда начинать общение с хирургом с двух главных вопросов. Первое: поможет ли операция продлить жизнь? И второе: улучшит ли хирургическое вмешательство качество жизни пациента?К примеру, у пациента диагностирован рак щитовидки. Удаление новообразования с высокой долей вероятности исключит сокращение жизни пациента. При этом качество жизни улучшится.Если получены ответы «да», тогда важно задать целый ряд уточняющих вопросов. Обязательно уточните объем операции, останется ли после вмешательства рубец, шрам и где он будет.Обязательно спросите, имеется ли в клинике нейромонитор, будет ли он использоваться во время операции. Владеет ли доктор методиками «хирургии без натяжения/медиальным доступом»?Если речь идет об операции на щитовидке, уточните, кто будет проводить УЗИ железы и лимфатических узлов.Чем больше вопросов вы зададите и чем больше ответов получите до операции, тем спокойнее и комфортнее вы будете себя чувствовать непосредственно во время оперативного вмешательства.