Кому нужно принимать L-тироксин и чем он опасен?
У некоторых пациентов с гипотиреозом есть определенные опасения по поводу приема L-тироксина. Насколько они обоснованы, рассказала эндокринолог Ольга Павлова.
Сразу же стоит отметить, что данный препарат назначается с целью заместительной гормональной терапии. Показанием является нехватка собственных гормонов щитовидной железы.
«Давайте вспомним главные функции щитовидки: энергообмен, контроль веса; работа сердца и мозга также зависит от щитовидной железы. А еще она влияет на наше настроение и либидо», — говорит эксперт.
Эндокринолог назначает тироксин, когда в анализах понижены показатели свободного Т4. Причем начинают всегда с небольшой дозы с последующим увеличением.
Дозу строго рассчитывает доктор! Самодеятельность в данном случае просто недопустима.
Во время приема тироксина важно контролировать артериальное давление и пульс, так как препарат может влиять на эти показатели. Также на постоянном контроле надпочечники, чтобы вовремя предостеречь развитие недостаточности.
Возвращаясь к главному вопросу, чем опасен тироксин, ответ только один — неправильной дозой, а именно передозировкой. Она будет сопровождаться сбоями сердечного ритма, беспокойством, бессонницей, тремором, повышенным аппетитом.
Крайне важно изначально правильно подобрать дозу тироксина и грамотно ее корректировать.
Ольга Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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