Кому нужно принимать L-тироксин и чем он опасен?

«Давайте вспомним главные функции щитовидки: энергообмен, контроль веса; работа сердца и мозга также зависит от щитовидной железы. А еще она влияет на наше настроение и либидо», — говорит эксперт.

Сразу же стоит отметить, что данный препарат назначается с целью заместительной гормональной терапии. Показанием является нехватка собственных гормонов щитовидной железы.Эндокринолог назначает тироксин, когда в анализах понижены показатели свободного Т4. Причем начинают всегда с небольшой дозы с последующим увеличением.Дозу строго рассчитывает доктор! Самодеятельность в данном случае просто недопустима.Во время приема тироксина важно контролировать артериальное давление и пульс, так как препарат может влиять на эти показатели. Также на постоянном контроле надпочечники, чтобы вовремя предостеречь развитие недостаточности.Возвращаясь к главному вопросу, чем опасен тироксин, ответ только один — неправильной дозой, а именно передозировкой. Она будет сопровождаться сбоями сердечного ритма, беспокойством, бессонницей, тремором, повышенным аппетитом.Крайне важно изначально правильно подобрать дозу тироксина и грамотно ее корректировать.