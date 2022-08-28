Диетолог рассказала, как сделать еду вкуснее

«Довольно часто срывы на диете происходят потому, что нам просто не вкусно. На диете сокращается количество соли, сахара, жира и еда кажется пресной и не такой привлекательной. Я подготовила список того, что сделает ваши привычные блюда вкуснее», — говорит эксперт.

Используйте ароматные масла. Например, кунжутное. Добавив совсем немного масла в салат или к мясу, вы откроете для себя совершенно новый вкус. В домашних условиях легко приготовить ароматное масло на травах и чесноке.Возьмите в привычку приправлять овощи яблочным уксусом или соком лимона. В жару особенно освежает.Замените соль на соевый соус. В составе этого ферментированного продукта есть натуральный глутамат натрия. Пресными ваши блюда не будут точно!Добавлять в салаты также можно кленовый сироп или даже мед. Также можно использовать эти добавки при запекании мяса в духовке.У вас под рукой всегда должен быть чеснок. Вкусно, полезно, ароматно! Сочетается с мясом, овощами, крупами, грибами. Если использовать чеснок в порошке, то неприятного запаха не будет.Обязательно используйте зелень. Любую, которую любите. Вся зелень очень полезна. Помимо привычных укропа и петрушки, подружитесь с орегано, розмарином, шалфеем, тимьяном.В заправку для салата также можно добавлять горчицу. И откажитесь наконец-то от майонеза.