Диетолог рассказала, как сделать еду вкуснее

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специи

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова поделилась простыми лайфхаками, с помощью которых можно улучшить вкусовые качества еды.

«Довольно часто срывы на диете происходят потому, что нам просто не вкусно. На диете сокращается количество соли, сахара, жира и еда кажется пресной и не такой привлекательной. Я подготовила список того, что сделает ваши привычные блюда вкуснее», — говорит эксперт.

Используйте ароматные масла. Например, кунжутное. Добавив совсем немного масла в салат или к мясу, вы откроете для себя совершенно новый вкус. В домашних условиях легко приготовить ароматное масло на травах и чесноке.

Возьмите в привычку приправлять овощи яблочным уксусом или соком лимона. В жару особенно освежает.

Замените соль на соевый соус. В составе этого ферментированного продукта есть натуральный глутамат натрия. Пресными ваши блюда не будут точно!

Добавлять в салаты также можно кленовый сироп или даже мед. Также можно использовать эти добавки при запекании мяса в духовке.

У вас под рукой всегда должен быть чеснок. Вкусно, полезно, ароматно! Сочетается с мясом, овощами, крупами, грибами. Если использовать чеснок в порошке, то неприятного запаха не будет.

Назван простой способ сделать еду вкуснее


Обязательно используйте зелень. Любую, которую любите. Вся зелень очень полезна. Помимо привычных укропа и петрушки, подружитесь с орегано, розмарином, шалфеем, тимьяном.

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В заправку для салата также можно добавлять горчицу. И откажитесь наконец-то от майонеза.
Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
Здоровье
Диетолог-эндокринолог
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Теги : Альбина Комиссарова, специи, приправы
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