Что делать, если щитовидная железа давит на горло?

«Есть такое понятие, как невротический ком. И оно довольно распространенное. Это значит, что проблемы есть в шейном отделе позвоночника, но вы их чувствуете не в затылке, а спереди, в районе горла», — объясняет эксперт.

Хирург-эндокринолог Виктор Макарьин рассказал, что это такое и как данное явление влияет на наше самочувствие и здоровье.Если у вас все же есть сомнения и под подозрение снова и снова попадает щитовидка, чтобы убедиться наверняка, откуда растут корни проблемы, сделайте УЗИ щитовидной железы.Возможно, УЗИ покажет, что в железе действительно есть какой-то крупный узел, который оказывает такое давление.Но чаще всего узлы в щитовидке по своей природе и структуре мягкие, они никуда не смещаются и, соответственно, не могут оказывать столь ощутимого давления.Поэтому, скорее всего, у пациентов с такими жалобами есть проблемы неврологического характера. Однако перестраховаться можно, сходить на консультацию к эндокринологу, а уже потом идти к неврологу и остеопату и решать проблему позвоночника.