Как работа щитовидки влияет на вес?

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толстый живот

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, как щитовидная железа влияет на наш вес и почему его бывает трудно сбросить. 

В нашем организме взаимосвязано абсолютно все. Такой маленький по размеру орган, как щитовидка, влияет на все процессы. И на накопление веса в том числе. 

«Щитовидка регулирует обмен веществ и поддерживает нормальную температуру тела. Обмен веществ — это способность одних веществ в нашем организме распадаться, а других синтезироваться в новые молекулы», — говорит эксперт. 

Обмен веществ происходит ежесекундно в каждой из миллионов клеток нашего организма. Для этого энергозатратного процесса нужна энергия, которую как раз и обеспечивают гормоны щитовидки. 

Когда в щитовидной железе происходит сбой, обмен веществ тоже нарушается. Если гормонов щитовидной железы мало, то метаболизм замедляется. Соответственно, появляется избыточный вес. Пища не трансформируется в энергию, а идет в запас. 

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Если гормонов щитовидки много, обмен веществ, наоборот, ускоряется. И это тоже плохо, потому что метаболизм на высокой скорости истощает организм. Человек много ест и все равно худеет. 

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Если вы на протяжении длительного времени не можете сбросить лишний вес, прикладывая для этого массу усилий, есть смысл сходить к эндокринологу и проверить щитовидную железу. Возможно, у вас гипотиреоз.
Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Здоровье
Врач-эндокринолог
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