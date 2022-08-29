Онкология: алкоголь вызывает 7 видов рака

"Алкоголь вызывает семь видов рака, включая рак молочной железы, ротовой полости и кишечника. Все виды алкогольных напитков могут вызвать рак. Алкоголь расщепляется на вредные химические вещества, а также может влиять на химические сигналы нашего организма, повышая вероятность развития рака", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Алкоголь расщепляется с помощью строгого процесса и преобразуется в энергию. Ацетальдегид в центре этой цепи — самое слабое звено», — объясняет онколог. «Если ацетальдегид не расщеплять дальше, он накапливается в клетках, где повреждает ДНК, что может вызвать рак»