Онкология: алкоголь вызывает 7 видов рака
У каждого второго человека в какой-то момент жизни разовьется рак, но это не означает, что риск равномерно распределяется среди населения. Вы можете увеличить риск заражения смертельной болезнью. Выяснилось, что любимый многими напиток может вызывать семь видов рака.
Несмотря на миллиарды, собранные, вложенные и потраченные на исследования рака, лекарство от рака не найдено. Это говорит о неподатливости раковых клеток, которые трудно остановить после того, как они размножатся. Однако знания, полученные в поисках лекарства, оказались бесценными. Теперь есть гораздо более глубокое понимание причин и факторов риска. Непреодолимым препятствием является употребление алкоголя.
"Алкоголь вызывает семь видов рака, включая рак молочной железы, ротовой полости и кишечника. Все виды алкогольных напитков могут вызвать рак. Алкоголь расщепляется на вредные химические вещества, а также может влиять на химические сигналы нашего организма, повышая вероятность развития рака", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Изучение причинно-следственных механизмов также пролило свет на разрушительное воздействие алкоголя на ДНК.
«Алкоголь расщепляется с помощью строгого процесса и преобразуется в энергию. Ацетальдегид в центре этой цепи — самое слабое звено», — объясняет онколог. «Если ацетальдегид не расщеплять дальше, он накапливается в клетках, где повреждает ДНК, что может вызвать рак»
Ученые обнаружили, какое повреждение ацетальдегид наносит ДНК — схеме жизни, которая находится внутри клеток. И при этом они показали, как клетки предотвращают это повреждение и как устраняют повреждение, если оно происходит.
Важно понимать, что повреждается код ДНК в стволовых клетках, потому что это повреждение может привести к возникновению различных видов рака.
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