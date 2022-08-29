Ради похудения нам нужно тщательней жевать
Тщательное пережевывание пищи может помочь нам стать стройнее, как утверждают эксперты. Благодаря этой привычке мы поглощаем меньше калорий, но усваиваем больше питательных веществ.
Ещё в XIX веке тогдашний гуру здорового питания американец Горацио Флетчер утверждал, что каждый кусочек пищи необходимо пережевать не менее 32 раз, прежде чем проглотить. Но откуда взялась эта цифра? Возможно она связана с количеством зубов у человека. Флетчер утверждал, что пережевывая каждый кусок по много раз можно превратить «жалкого обжору в умного эпикурейца». А само жевание, которое якобы необходимо даже при употреблении жидкости (!), не только сделает нас сильнее и выносливее, но и вылечит алкоголизм, аппендицит, воспалённый кишечник и даже безумие. Естественно, что всё это оказалось чушью.
Однако новое исследование ученых из Манчестерского университета показало, что у интенсивного пережевывания пищи есть одно удивительное преимущество. Оно увеличивает скорость метаболизма, то есть количество энергии, которое мы сжигаем в состоянии покоя. Данный показатель вырастает на крайне неожиданные для ученых 15%, что очень высоко. В исследовании приняли участие 15 женщин и 6 мужчин, который в течение 15 минут жевали два вида безвкусной жвачки - одну мягкую, а другую твёрдую. Во время этого процесса тщательно фиксировался расход энергии у добровольцев.
К полному своему удивлению ученые обнаружили, что когда добровольцы пережевывали более мягкую жвачку, скорость их метаболизма повышалась на 10%. А при жёсткой жвачки она выросла ещё больше - на 15%. Дело в том, что само желание - это тяжёлая работа для организма. И во время нее сжигаются калории. Конечно, не так много, как хотелось бы, но в этом процессе каждое лыко идёт в строку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Манчестера
Здоровье
один из наиболее значимых британских университетов из числа знаменитых «университетов из красного кирпича».
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