Антибиотики вредны для здоровья?
В каких случаях прием антибиотиков способен нанести вред организму? Ответить на этот вопрос МедикФорум попросил доктора Еву Соболеву.
Иногда без антибиотиков обойтись нельзя, об их пользе знают все. Но если принимать антибиотики бесконтрольно и необдуманно, из наших помощников они могут превратиться в наших врагов.
«При приеме антибиотиков широкого спектра действия происходит не избирательное, а тотальное удаление всех бактерий в организме, включая полезную микрофлору. При этом патогенная микрофлора очень быстро адаптируется к таким препаратам», — говорит эксперт.
Вот правила, которые помогут избежать негативных последствий от приема антибиотиков.
Принимайте препараты только по назначению доктора! Не назначайте их себе самостоятельно по чьему-то совету, даже если этот совет дает фармацевт в аптеке.
Не ленитесь сдавать бакпосев, который поможет выяснить чувствительность к антибиотикам. Результаты анализа помогут подобрать средство не интуитивно, а именно тот препарат, который вам нужен.
Не нарушайте сроки и кратность приема. Если прием антибиотика прописан на пять дней, а вам полегчало через три дня, — это не повод прекращать прием. Иначе вы просто поможете бактериям адаптироваться и выжить.
Из-за этого у многих пациентов появляется резистентность к антибиотикам, в следующий раз препарат вам просто не поможет.
То же самое касается неправильно подобранной дозы. Именно поэтому перед применением антибиотиков нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Минимальный срок приема любых антибиотиков — 5-7 дней! Максимальный — две недели.
Антибиотики не лечат от простуд и вирусных инфекций. Они действуют только на бактерии!
Бесконтрольный прием антибактериальных препаратов может нанести удар по печени, в результате ваше самочувствие только ухудшиться.
Ева Соболева
Здоровье
Гинеколог
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