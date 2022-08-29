Антибиотики вредны для здоровья?

«При приеме антибиотиков широкого спектра действия происходит не избирательное, а тотальное удаление всех бактерий в организме, включая полезную микрофлору. При этом патогенная микрофлора очень быстро адаптируется к таким препаратам», — говорит эксперт.

Иногда без антибиотиков обойтись нельзя, об их пользе знают все. Но если принимать антибиотики бесконтрольно и необдуманно, из наших помощников они могут превратиться в наших врагов.Вот правила, которые помогут избежать негативных последствий от приема антибиотиков.Принимайте препараты только по назначению доктора! Не назначайте их себе самостоятельно по чьему-то совету, даже если этот совет дает фармацевт в аптеке.Не ленитесь сдавать бакпосев, который поможет выяснить чувствительность к антибиотикам. Результаты анализа помогут подобрать средство не интуитивно, а именно тот препарат, который вам нужен.Не нарушайте сроки и кратность приема. Если прием антибиотика прописан на пять дней, а вам полегчало через три дня, — это не повод прекращать прием. Иначе вы просто поможете бактериям адаптироваться и выжить.Из-за этого у многих пациентов появляется резистентность к антибиотикам, в следующий раз препарат вам просто не поможет.То же самое касается неправильно подобранной дозы. Именно поэтому перед применением антибиотиков нужно обязательно проконсультироваться с врачом.Минимальный срок приема любых антибиотиков — 5-7 дней! Максимальный — две недели.Антибиотики не лечат от простуд и вирусных инфекций. Они действуют только на бактерии!Бесконтрольный прием антибактериальных препаратов может нанести удар по печени, в результате ваше самочувствие только ухудшиться.